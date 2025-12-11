"فوز وإعادة".. إعلان نتيجة دائرة قسم أول الرمل بالإسكندرية
كتب : أحمد عادل , رمضان يونس
أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز المرشحين أحمد عبد المجيد وعمر جمال الغنيمي في الدائرة الثانية بأول الرمل في الإسكندرية.
وتجرى جولة الإعادة بين كلًا من حازم أحمد الريان، وعفيفي كامل على المقعد الثالث للدائرة.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي نتيجة انتخابات الجولة الأولى في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2025، وكذا نتيجة الإعادة لدائرة إطسا بالفيوم.
وشملت الدوائر الملغاة:
الجيزة: إمبابة
الفيوم: بندر الفيوم
إبشواي، أسيوط: الفتح
سوهاج: مركز سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، جرجا، المنشأة، دار السلام
قنا: مركز قنا، قوص، نجع حمادي، أبو تشت
الإسكندرية: أول الرمل
البحيرة: دمنهور، أبو حمص، إيتاي البارود
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، على أن يتم تحديد مواعيد جديدة لإعادة الانتخابات بالدواير الملغاة بعد استكمال الإجراءات القانونية.
