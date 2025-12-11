اليمن: توقف مفاجئ للرحلات الجوية في مطار سيئون الدولي

صنعاء- (د ب أ)

أفاد مصدر ملاحي يمني، اليوم الخميس، بتوقف الرحلات الجوية في مطار سيئون الدولي شرقي البلاد، بعد أيام من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على المدينة.

وأضاف المصدر ، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن الرحلات توقفت بشكل مفاجئ ما أدى إلى تعثر سفر العديد من المواطنين.

وأشار المصدر إلى أنه كان من المقرر انطلاق رحلة اليوم عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية من مطار سيئون إلى مطار القاهرة الدولي في مصر.

ولفت إلى أن رحلة أخرى كان مقررا انطلاقها اليوم أيضاً من القاهرة إلى سيئون.

ويقع هذا المطار في مدينة سيئون ثاني أكبر المدن في محافظة حضرموت التي تشكل نحو ثلت مساحة اليمن.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي سيطر قبل أيام على وادي حضرموت بما في ذلك مدينة سيئون الإستراتيجية التي تحوي هذا المطار الدولي.