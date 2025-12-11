استخراج 58 حصوة من كلية مريض في قنا

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى المعبر الجامعى بإشراف الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية في إجراء عملية دقيقة لاستخراج ثمانية وخمسين حصوة من الكلية اليسرى لمريض يبلغ من العمر أربعين عامًا، وذلك باستخدام أحدث تقنيات مناظير الكلى المتقدمة.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الرازق رئيس قسم المسالك البولية، أن المريض وصل إلى المستشفى وهو يعاني من آلام متكررة وارتفاع في نسبة الأملاح، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبيّن وجود عدد كبير من الحصوات المتجمعة في حوض الكلية اليسرى، مما استدعى التدخل الجراحي الفوري للحفاظ على سلامة الكلية.

وأضاف أنه تم تجهيز المريض للعملية وإجراء التخدير العام، ثم بدأ الفريق الطبي العمل بتقنية منظار الكلية عن طريق الجلد، وهي من أحدث الأساليب التي تسمح بإزالة الحصوات الكبيرة والمتعددة بدون فتح جراحي، وتم عمل فتحة جراحية صغيرة لا تتجاوز سنتيمترًا واحدًا للوصول إلى الكلية، ثم تفتيت الحصوات باستخدام تقنيات التفتيت الهوائي والليزر تبعًا لطبيعة كل حصوة.

وأشار إلى أن العملية استغرقت نحو ساعتين، تمكن خلالها الفريق الطبي من استخراج الحصوات كاملة مع التأكد من تنظيف حوض الكلية تمامًا لمنع تكرار المشكلة مستقبلًا، كما تم وضع أنبوب تصريف مؤقت لضمان خروج السوائل بشكل آمن بعد العملية، وخرج المريض من غرفة العمليات في حالة مستقرة، بينما تمت متابعة علاماته الحيوية داخل الإفاقة، وسط تحسن ملحوظ في حالته العامة ووظائف الكلى.

وأكد الدكتور محمد زين العابدين أبو الحسن مدير مستشفى المعبر الجامعي أن هذا النجاح يعكس التطور الملحوظ في قدرات المستشفى وإمكاناتها الطبية، مشيرًا إلى أن المستشفى أصبحت قادرًة على تنفيذ تدخلات دقيقة في تخصصات متعددة بما يلبي احتياجات أهالي الصعيد ويعزّز جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.