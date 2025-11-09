تهدد قلبك وعقلك.. 6 أطعمة شائعة ترفع الكوليسترول الضار

يحذر خبراء التغذية من أن بعض الأطعمة الشائعة في نظامنا الغذائي قد ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما لا يؤثر فقط على صحة القلب، بل قد يزيد أيضا من خطر الإصابة بالخرف.

ووفقا لموقع "مايو كلينك" فإن ضبط مستويات الكوليسترول لا يقل أهمية عن الوقاية من أمراض القلب، بل يمتد أيضا إلى الحفاظ على صحة الدماغ.

ويعرف الكوليسترول بأنه مادة دهنية ضرورية للجسم، لكن ارتفاع نوعه الضار (LDL) قد يؤدي إلى تراكم الرواسب في الشرايين، ما يعيق تدفق الدم، ويرتبط ارتباطا مباشرا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات، بل وحتى الخرف.

وفيما يلي 6 أطعمة يجب الحذر منها بحسب ما أوردته المواقع الطبية، بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي.

المشروبات المحلاة بالسكر

المشروبات الغازية وعصائر الفواكه المعلبة تحتوي على كميات كبيرة من الفركتوز، الذي يعيد الكبد تخزينه على هيئة كوليسترول، ويعد شرب السكر أكثر ضررا من تناوله، كونه يتسبب في تحفيز إنتاج الكوليسترول الضار بشكل مباشر.

زيت وحليب جوز الهند

رغم شيوع فكرة أن زيت جوز الهند صحي، فإنه يحتوي على نسبة عالية جدا من الدهون المشبعة التي قد ترفع مستوى الكوليسترول، وينصح باستخدامه باعتدال أو استبداله بزيت الزيتون أو الكانولا.

الأطعمة المقلية

البطاطس المقلية ووأصابع الجبن المقلية تحتوي على دهون متحولة تنتج صناعيا، ما يؤدي إلى رفع الكوليسترول الضار وخفض النافع، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الآيس كريم الصناعي

غالبا ما يحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز ودهون الحليب المكررة، ما يجعله لذيذا لكنه خطر على الشرايين، ووجود مخبوزات مضافة إليه مثل الكوكيز أو البراوني يفاقم المشكلة.

القهوة غير المصفاة

القهوة المحضرة على الطريقة التركية قد تحتوي على مركبات مثل "كافستول" التي تقلل إنتاج الأحماض الصفراوية وتؤدي إلى رفع الكوليسترول، لذا يفضل شرب القهوة المفلترة أو سريعة التحضير.

اللحوم المصنعة والمخبوزات

البرجر والبسطرمة والكرواسون من المصادر الغنية بالدهون المتحولة التي تؤدي إلى اضطراب مستويات الكوليسترول، وينصح الخبراء بالحد من تناولها قدر الإمكان.