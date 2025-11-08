5 علامة مبكرة تشير للإصابة بالسكري.. لا تتجاهلها

يعتبر السكري من النوع الثاني أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعا حول العالم، وغالبا ما تتطور أعراضه تدريجيا، ما يجعل اكتشافه في مرحلة مبكرة أمرا بالغ الأهمية لتجنب المضاعفات الخطيرة.

وفقا لموقع Healthline، فإن الشعور الدائم بالعطش وزيادة التبول بشكل متكرر يعد من أبرز العلامات المبكرة للسكري من النوع الثاني، حتى قبل ظهور الأعراض الواضحة مثل فقدان الوزن غير المبرر أو التعب الشديد.

علامات أخرى مرتبطة

وتظهر علامات أخرى إلى جانب العطش وكثرة التبول، تشمل:

- التعب المستمر، لأن الخلايا لا تحصل على الطاقة الكافية من الجلوكوز.

- الجوع الشديد، خاصة بعد تناول الطعام.

- فقدان الوزن غير المبرر، على الرغم من زيادة الشهية.

- تأخر التئام الجروح أو العدوى المتكررة، لأن ارتفاع السكر يضعف جهاز المناعة.

- رؤية ضبابية، بسبب تأثير السكر على العدسة داخل العين.

وتشير هذه الأعراض إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وتأثيرها على قدرة الكلى على معالجة السوائل بشكل طبيعي.

وينصح خبراء الصحة عند ملاحظة هذه العلامة بعدم تجاهلها، وضرورة إجراء تحاليل السكر الصائم أو اختبار HbA1c للكشف المبكر عن السكري.

كما ينصح باتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، ممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، للحد من خطر الإصابة أو إدارة المرض في حال وجوده.

اقرأ أيضا:

مكون في مستحضرات التجميل قد يدمر المناعة ويسبب اضطراب الهرمونات

تسبب النوبة القلبية والأرق.. احذر تناول "القهوة" مع هذه الأدوية

خطر خفي.. عرضان ليليان يكشفان الإصابة بالسرطان

إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د.. قد يؤلمك هذا المكان في جسمك

4 أطعمة قد تسبب الخرف.. احذر الإفراط في تناولها