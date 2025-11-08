لن تتوقع.. 5 فوائد صحية و مذهلة للبلح على صحتك

البلح ليس مجرد فاكهة حلوة الطعم، بل يحتوي على فوائد صحية مذهلة وغير متوقعة تدعم الجسم وتعزز طاقته وحيويته.

إليك 5 فوائد مذهلة لثمرة البلح (التمر) لا تعرفها من قبل وفق "Verywell Health".

دعم صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك

التمور غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على تحفيز حركة الأمعاء وتحسين الهضم. إحدى الدراسات تشير إلى أن استهلاك التمور يُمكن أن يُسهّل عملية الإخراج ويقلّل من الإمساك.

مضاد أكسدة قوي ويساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة

تحتوي التمور على مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات وحمض الفينول، ما يساعد في محاربة الجذور الحرة ويُقلّل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كالسرطان وأمراض القلب.

تعزيز صحة القلب وضغط الدم

التمور تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف التي تدعم الأوعية الدموية وتساعد في خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول.

تحسين وظائف الدم وإعانة النساء في فترات معينة

بسبب احتوائها على الحديد والمعادن والسكّريات الطبيعة، تُعدّ التمور مفيدة لتحسين نسبة الهيموجلوبين، كما توجد دراسات تربطها بفترات الحمل والولادة والرضاعة لدى النساء.

إمداد سريع للطاقة الطبيعية ومُعزِّز للأداء

تتميّز التمور بكونها مصدرًا غنيًّا بالسكريات الطبيعية والألياف والمعادن، مما يجعلها “وجبة خفيفة ذكية” لتعويض الطاقة، خصوصًا بعد الصيام أو التمارين الرياضية.