منها "تقليل الالتهابات".. فوائد مذهلة للطماطم لا تعرفها من قبل

الطماطم من الأطعمة الشهية والمألوفة، لكنها تحتوي على فوائد صحية مذهلة وغير متوقعة تدعم الجسم بطرق متنوعة.

إليك فوائد غير متوقعة لـ الطماطم على صحة الجسم وفق "Cleveland Clinic":

حماية القلب والأوعية الدموية

الطماطم غنية بمضاد الأكسدة الليكوبين (Lycopene) والبوتاسيوم، وقد رُبط تناولها بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وخفض مستويات الكوليسترول الضار والضغط.

دعم صحة الجلد وحمايته من الشمس

تناول الطماطم بانتظام وخاصة المطبوخة مع زيت الزيتون يقلل من حروق الشمس ويعزز إنتاج الكولاجين، بفضل الليكوبين والمركّبات النباتية الموجودة فيها.

مساعدة في الوقاية من بعض السرطانات

المركّب الليكوبين في الطماطم أُشير إليه كمكوّن فعّال قد يقلّل من خطر الإصابة بأنواع معيّنة من السرطان مثل سرطان البروستاتا والمعدة، بحسب بعض الأبحاث والمراجعات.

تعزيز صحة العظام

الطماطم تحتوي على فيتامين K والكالسيوم، وهما عنصران مهمان للحفاظ على قوة العظام والوقاية من هشاشتها.

دعم الرؤية

غنية بالفيتامينات A وC ومضادات الأكسدة، الطماطم تساعد في حماية شبكية العين وتحسين الرؤية وتقليل خطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

تقليل الالتهابات

المركّبات النباتية في الطماطم مثل الليكوبين والبيتاكاروتين تعمل كمضادات أكسدة قوية، تساعد في الحد من الالتهابات المزمنة في الجسم.

دعم صحة الجهاز الهضمي

الألياف الغذائية في الطماطم تعزز حركة الأمعاء، وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وتقلل خطر الإصابة بالإمساك.