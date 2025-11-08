3 فوائد غير متوقعة للفلفل على صحة الجسم

رغم أن الفلفل يُعرف غالبًا بلونه الجذاب ونكهته الحادة أو الحلوة، إلا أن له فوائد صحية غير متوقعة على صحة الجسم.

وفق موقعي Healthline وWebMD فإن الفلفل يتميز بما يلي:

دعم صحة العين والوقاية من تدهورها

الفلفل الحلو يحتوي على كاروتينويدات مثل Lutein وZeaxanthin التي تلعب دوراً في حماية شبكية العين من الأكسدة والتلف الناتج عن التقدّم بالعمر.

كما أن تناوله ضمن نظام غذائي غني بالخضروات ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بمشاكل القلب والعين.

تعزيز الجهاز المناعي والمساعدة في امتصاص الحديد

الفلفل الحلو غني جدًا بفيتامين C أكثر من البرتقال في بعض الحالات ما يجعله مساعدًا قويًا للمناعة.

كذلك، فيتامين C في الفلفل يعزّز امتصاص الحديد من الغذاء، ما يدعم الوقاية من فقر الدم.

تنشيط الأيض والمساعدة في التحكم بالوزن

خاصية قد لا تكون في الحسبان:

بعض الفلفل الحار يحتوي على مركّب Capsaicin الذي يحفّز الأيض الحراري (thermogenesis) ويسهم في حرق سعرات أكثر أو كبح الشهية قليلاً.

أيضاً، الفلفل الحلو منخفض السعرات ويحتوي أليافًا تساعد على الشعور بالشبع، مما يدعم أهداف التحكم بالوزن.