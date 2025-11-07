تظهر على البشرة والعيون.. 5 علامات قوية تكشف تليف الكبد

تليف الكبد، غالبًا ما تكون الأعراض خفية في البداية، مما يجعل اكتشافه مبكرًا أمر صعب، فاهناك مكان محدد في الجسم، وهو الجلد والعيون، يمكن أن يكشف عن علامات قوية وواضحة تشير إلى وجود هذه الحالة الخطيرة

وبحسب موقع medicalxpress، فإن تلف الكبد يؤثر على قدرته في معالجة السموم والصفراء، ما يؤدي إلى ظهور هذه الأعريمي على سطح الجسم.

وإليك 5 علامات قوية تظهر على الجلد والعيون وتكشف عن احتمالية وجود تليف الكبد

- اليرقان.. اصفرار الجلد والعينين

يعد اليرقان العلامة الأكثر شهرة ووضوحًا لتليف الكبد، يحدث عندما يتراكم البيليروبين، وهي صبغة صفراء تنتج عن تكسير خلايا الدم الحمراء، في الدم، الكبد السليم يقوم بمعالجة البيليروبين والتخلص منه، لكن الكبد المتليف يفشل في ذلك، مما يؤدي إلى اصفرار الجلد وبياض العينين.

- حكة الجلد الشديدة

قد يعاني مرضى تليف الكبد من حكة شديدة ومستمرة في الجلد، غالبًا ما تكون أسوأ في الليل، هذه الحكة ناتجة عن تراكم الأملاح الصفراوية تحت الجلد، والتي لا يستطيع الكبد التخلص منها بشكل صحيح، يمكن أن تكون هذه الحكة مرهقة ومزعجة للغاية.

- الكدمات والنزيف بسهولة

يؤدي الكبد دورًا حيويًا في إنتاج البروتينات الضرورية لتخثر الدم، عندما يتلف الكبد، تقل قدرته على إنتاج هذه البروتينات، مما يجعل المريض عرضة للكدمات بسهولة حتى مع إصابات بسيطة، أو يعاني من نزيف أطول بعد الجروح أو حتى نزيف في اللثة أو الأنف.

- الأوردة العنكبوتية

تظهر هذه الأوعية الدموية الصغيرة المنتفخة على شكل شبكة عنكبوت حمراء اللون تحت سطح الجلد، غالبًا على الوجه، الرقبة، الصدر، والذراعين، تنتج هذه الأوردة عن توسع الأوعية الدموية الدقيقة بسبب اختلال في مستويات الهرمونات التي يقوم الكبد بمعالجتها.

- تورم القدمين والكاحلين

على الرغم من أنها ليست علامة جلدية بحتة، إلا أن التورم في الأطراف السفلية (الوذمة) غالبًا ما يرتبط بتليف الكبد، يحدث هذا التورم بسبب عدم قدرة الكبد على إنتاج كمية كافية من بروتين الألبومين، مما يؤدي إلى تسرب السوائل من الأوعية الدموية وتجمعها في الأنسجة، بالإضافة إلى زيادة الضغط في الأوعية الدموية للكبد (ارتفاع ضغط الدم البابي).