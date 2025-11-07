لن تتوقع.. 4 فوائد على صحتك لتناول حبات الرمان بانتظام

الرمان من الفاكهة الشتوية المحببة لدى الكثير من الناس.

ووفق موقع "Healthline"، يستعرض لكم موقع مصراوي أبرز فوائده على صحة الجسم.

غني بمضادات الأكسدة القوية

الرمان يحتوي على مُركبات مثل البونيكالاجينز (punicalagins) والأنثوسيانينز (anthocyanins) التي تُعدّ من مضادات الأكسدة الفعّالة.

هذه الأنواع تحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

يساعد تناول الرمان في دعم الدفاع الطبيعي للخلايا.

يدعم صحة القلب والأوعية الدموية

تناول الرمان أو عصيره يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، وتقليل تراكم اللويحات في الشرايين، وتحسين مستويات الكوليسترول.

مضاد للالتهابات ومفيد لصحة الأمعاء

الرمان يمتلك خصائص مضادة للالتهاب، ويُبيّن أبحاث أولية أنه قد يُساعد في تحسين ظروف مرتبطة بالتهابات مزمنة مثل أمراض الأمعاء.

يُساعد في تحسين الذاكرة والدماغ

يحسن الرمان الذاكرة، واستهلاك الرمان وتناوله بانتظام ينظم مؤشرات الوظائف المعرفية وتقليل تدهور الخلايا الدماغية بسبب الأكسدة.