5 فوائد مذهلة للمكسرات على صحة الجسم

المكسرات ليست مجرد وجبة خفيفة شهية، بل تُعد كنزًا غذائيًا متكاملًا بفضل احتوائها على مزيج فريد من الدهون الصحية، البروتين، الألياف، والمعادن الأساسية.

تناول حفنة يوميًا من اللوز أو الجوز أو الكاجو يمكن أن ينعكس إيجابيًا على صحة القلب، الدماغ، والجسم ككل.

فيما يلي أبرز خمس فوائد مثبتة علميًا لتناول المكسرات بانتظام:

حماية القلب وتقليل الكوليسترول الضار

تشير أبحاث Harvard Health Publishing إلى أن المكسرات، وخاصة الجوز واللوز، تحتوي على دهون أحادية غير مشبعة تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL).

كما أن الأحماض الدهنية أوميجا-3 الموجودة في الجوز تقلل الالتهابات وتحمي من أمراض القلب والسكتات الدماغية.

دعم صحة الدماغ وتحسين التركيز

أوضحت دراسة في Journal of Nutrition, Health & Aging أن تناول المكسرات بانتظام يعزز وظائف الذاكرة والانتباه بفضل غناها بفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسؤولة عن تلف الخلايا العصبية.

المساعدة في التحكم بالوزن

على الرغم من أن المكسرات عالية السعرات، فإنها تعزز الشعور بالشبع وتقلل الرغبة في تناول الوجبات السريعة.

وفقًا لـMedical News Today، فإن الألياف والبروتين الموجودين في المكسرات يساعدان على تنظيم الشهية وتحسين عملية الأيض، مما يجعلها خيارًا مثاليًا ضمن نظام غذائي صحي.

تقوية العظام والعضلات

تحتوي المكسرات على الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على قوة العظام وصحة العضلات.

كما أن مضادات الأكسدة فيها تساعد على تقليل الالتهابات المفصلية وتحسين مرونة الأنسجة، ما يجعلها غذاءً مثاليًا للرياضيين وكبار السن على حد سواء.

تحسين صحة الجهاز الهضمي والمناعة

الألياف الطبيعية في المكسرات تغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء، مما يعزز الهضم السليم والمناعة.

وتوضح Healthline أن هذا التأثير الإيجابي على ميكروبيوم الأمعاء ينعكس على صحة الجسم العامة، ويقلل خطر الإصابة بالالتهابات المزمنة.