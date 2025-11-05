تُعتبر الجبنة القريش من أكثر أنواع الأجبان التي يوصي بها خبراء التغذية، نظرًا لما تحتويه من عناصر غذائية متكاملة تجمع بين البروتينات الخفيفة والدهون المنخفضة والأملاح المفيدة، لكن المفاجأة أن تناولها صباحًا تحديدًا له تأثير مذهل على صحة الكُلى ووظائف الجسم الحيوية.

تحافظ على توازن الأملاح في الجسم

وبحسب ما جاء في صحيفة، healthline، الكُلى مسؤولة عن تنظيم مستوى الصوديوم والبوتاسيوم، وتناول الجبنة القريش الغنية بـ«البوتاسيوم» بشكل معتدل يساعد على منع احتباس السوائل وتحسين كفاءة الكُلى في طرد السموم.

تدعم وظائف الكُلى وتقلل الإجهاد

احتواؤها على نسبة بروتين عالية سهلة الهضم يجعلها مثالية في الصباح، حيث تُمد الجسم بالطاقة دون إرهاق الكُلى أو زيادة العبء عليها مثل الأطعمة الدسمة أو المملحة.

تساعد في ضبط ضغط الدم

تناولها بانتظام يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع بفضل قلة محتواها من الصوديوم واحتوائها على الكالسيوم والمغنيسيوم، ما يقلل من خطر تلف الأوعية الدموية المغذية للكُلى.

الطريقة الأفضل لتناولها

ينصح الخبراء بتناول طبق صغير من الجبنة القريش مع الخضروات الطازجة أو القليل من زيت الزيتون في وجبة الإفطار، للحصول على أقصى فائدة دون زيادة الأملاح.

ورغم فوائدها الكبيرة، يجب على من يعانون من مشكلات متقدمة في الكُلى أو ارتفاع الفوسفور استشارة الطبيب قبل الإفراط في تناولها، لأن البروتين الزائد قد يسبب إجهادًا للكُلى في بعض الحالات.