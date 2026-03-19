إيران تعدم 3 أشخاص لإدانتهم بالقتل والعمل لصالح إسرائيل وأمريكا



وكالات

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الخميس، إعدام 3 أشخاص أدينوا بقتل رجال شرطة وتنفيذ عمليات لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع هذا العام.

ذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أن 3 أشخاص مدانين خلال أعمال شغب يناير بتهم القتل وتنفيذ عمليات لصالح النظام الصهيوني والولايات المتحدة، جرى اعدامهم شنقا هذا الصباح.

وأضاف الموقع، أن المدانين متورطون في قتل 2 من رجال الأمن.

وكانت ⁠وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية ‌الإيرانية أعلنت، أمس الأربعاء أن ‌السلطات ‌أعدمت رجلا متهما بالتجسس ‌لصالح ‌إسرائيل ⁠وقالت إنه يدعى ⁠كوروش ‌كيواني.

أضافت الوكالة، ⁠أن الرجل أدين بتزويد ⁠جهاز المخابرات الإسرائيلي، ⁠الموساد، بصور ومعلومات عن مواقع مهمة في إيران، وفقا لسكاي نيوز.