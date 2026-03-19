إيران تعدم 3 أشخاص لإدانتهم بالقتل والعمل لصالح إسرائيل وأمريكا
كتب : مصراوي
إعدام أرشيفية
وكالات
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الخميس، إعدام 3 أشخاص أدينوا بقتل رجال شرطة وتنفيذ عمليات لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع هذا العام.
ذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أن 3 أشخاص مدانين خلال أعمال شغب يناير بتهم القتل وتنفيذ عمليات لصالح النظام الصهيوني والولايات المتحدة، جرى اعدامهم شنقا هذا الصباح.
وأضاف الموقع، أن المدانين متورطون في قتل 2 من رجال الأمن.
وكانت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أعلنت، أمس الأربعاء أن السلطات أعدمت رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل وقالت إنه يدعى كوروش كيواني.
أضافت الوكالة، أن الرجل أدين بتزويد جهاز المخابرات الإسرائيلي، الموساد، بصور ومعلومات عن مواقع مهمة في إيران، وفقا لسكاي نيوز.