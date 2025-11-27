دراسة تكشف طريقة لإبطاء شيخوخة الدماغ.. إليك التفاصيل

كشفت دراسة طبية حديثة عن طريقة بسيطة وفعالة للمساعدة في إبطاء شيخوخة الدماغ والحفاظ على صحة خلاياه، نقلا عن لينتا.رو.

و عُرضت هذه النتائج خلال المؤتمر السنوي الأخير لجمعية التصوير بالأشعة بأمريكا الشمالية (RSNA). توصل القائمون على الدراسة إلى أن زيادة الكتلة العضلية والتقليل من الدهون الحشوية في الجسم يمكن أن يساهم بشكل ملحوظ في تأخير شيخوخة الدماغ.

تفاصيل البحث والنتائج الرئيسية

شملت الدراسة 1164 متطوعًا سليمًا، خضعوا جميعًا لفحوصات شاملة بالرنين المغناطيسي للجسم والدماغ. استخدم الباحثون تقنية الذكاء الاصطناعي لحساب ما أسموه "العمر الدماغي" - وهو مؤشر هيكلي يعكس درجة التغيرات المرتبطة بالتقدم في السن.

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتمتعون بكتلة عضلية أكبر ونسبة أقل من الدهون الحشوية (مقارنة بكتلتهم العضلية) كان لديهم دماغ "أصغر سنًا" من الناحية الهيكلية. وعلى النقيض من ذلك، لم يلاحظ الباحثون أي تأثير للدهون الموجودة تحت الجلد على هذا المؤشر.

توصيات الباحثين

أكد الباحثون أن كلاً من الكتلة العضلية والدهون الحشوية هما عاملان "قابلان للتعديل". هذا يعني أن إدخال تغييرات على نمط الحياة، مثل ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي، بالإضافة إلى البرامج العلاجية (مثل أدوية GLP-1 التي تعالج السمنة)، يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على هذين العاملين.

ويرى العلماء أن هذه النتائج قد تمهد الطريق لتطوير أساليب وقائية وعلاجية أكثر دقة للأمراض التنكسية العصبية، بالإضافة إلى تحسين برامج علاج السمنة.

أقرأ أيضًا:

6 أعراض شائعة تظهر في المسالك البولية تشير إلى سرطان صامت

5 عادات ليلية تعزز خصوبة الرجال



للشاي الأخضر 5 أضرار و4 فئات ممنوعة من تناوله



عائلة برازيلية تتذوق أغلى بيتزا بالنمل.. فيديو يثير الدهشة

تغيرات فلكية.. تعرف على الأبراج الأكثر حظا قبل عام 2026