عادة شائعة تهدد صحتك.. احذر ترك الملعقة داخل علبة الجبن لهذه الأسباب

حذر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحاته لـ "مصراوي"، من العواقب الخطيرة لترك الملعقة داخل علبة الجبن، مشيرا إلى أن هذا السلوك الشائع قد يتسبب في الكثير من الأضرار.



التلوث الميكروبي



وجود الملعقة خاصة إذا كانت العلبة مستخدمة مسبقا، قد يؤدي إلى نقل البكتيريا إليها.

ومع توفر الرطوبة والدهون في الجبن، تتضاعف هذه البكتيريا بمعدل أسرع.



تغير الطعم والرائحة



الملاعق المعدنية أو البلاستيكية قد تنقل الروائح والنكهات أو تتفاعل بشكل لمكونات الدهنية الموجودة في الجبنة، مما يسبب زفارة خفيفة أو تغير في الطعم بعد حوالي يومين من الاستخدام.



قصر مدة صلاحية الجبنة بعد الفتح



الجبن يظل صالحاً لمدة 5-7 أيام بعد الفتح، ولكن ترك الملعقة بداخله قد يسبب ذلك تقلص المدة لـ 2-3 أيام فقط، وذلك بفعل التلوث والرطوبة.

تجمع الماء على سطح العبوة



وجود جسم غريب في علبة الجبن يحفز إفراز المزيد من الماء، وهذا يسبب فساد قوام الجبن ويسهم في تكون رائحة خفيفة.

التفاعل مع بعض المعادن



يمكن للأجبان المالحة أو ذات الحموضة الطفيفة أن تسبب تفاعل كيميائي بسيط مع معادن معينة، وهو ما يغير من نكهتها الأصلية.

أفضل طريقة لحفظ الجبن



-يجب الحرص على استخدام ملعقة نظيفة وجافة في كل مرة، والتحقق من إغلاق العبوة بإحكام بعد الانتهاء.

-بالنسبة للأجبان الطرية جدا، من الأفضل أخذ الكمية المطلوبة في طبق صغير، بدلا من إدخال وإخراج الملعقة بشكل متكرر في العبوة الأصلية.