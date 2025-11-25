شهدت منتجات العناية الطبيعية بالبشرة نموا لافتا خلال السنوات الأخيرة، إذ يتوقع أن يبلغ حجم سوقها العالمي نحو 22 مليار دولار بحلول 2024، مدفوعا برغبة المستهلكين في الابتعاد عن المواد الكيميائية والعودة إلى المكونات "النظيفة".

وفقا لموقع medical، ظهر شحم البقر كمكون تجميلي رائج، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي ضخمت شعبيته.

ما هو شحم البقر؟



شحم البقر هو دهون مذابة تستخرج من الأنسجة المحيطة بالكلى لدى الأبقار، وتتحول إلى مادة صلبة ذات قوام كريمي عند تبريدها.

وعلى مدار عقود طويلة، استخدم الشحم في الطهي، وصناعة الشموع والصابون، وحتى في معالجة الجلود، قبل أن يعود اليوم كمنتج للعناية بالبشرة بفضل بساطته واعتماده على مكون واحد.

كيف أصبح شحم البقر صيحة عالمية؟



انتشرت منتجات "tallow skincare" بسرعة على TikTok وInstagram، وجذب هاشتاج #tallowskincare ملايين المشاهدات.

ويقول خبراء تجميل إن هذا الاتجاه يكمل موجة شيوع مكونات طبيعية أخرى مثل العسل الخام والفازلين وزيت جوز الهند.

وتشير تقارير Mintel إلى أن المستهلك بات يبحث عن منتجات قليلة المعالجة، شفافة المصدر، وخالية من المواد الحافظة.

لكن هذه الشعبية السريعة لا ترافقها دائما أدلة علمية كافية، ما يستدعي التحقق قبل تبني أي اتجاه جمالي.

كيف يتفاعل الجلد مع الدهون؟



يتكون الجلد من ثلاث طبقات أساسية: البشرة، الأدمة، والطبقة تحت الجلد، وكلها تعتمد على توازن دقيق من الدهون للحفاظ على الرطوبة ومنع التهيج.

وتتشابه بعض مكونات شحم البقر مع الزهم البشري، "خصوصا الأحماض الدهنية مثل حمض الأوليك والستياريك"، وهو ما يجعل بعض المستخدمين يشعرون بأنه يندمج بسهولة مع بشرتهم.

شحم البقر أم الزيوت النباتية.. أيهما أفضل؟



يختلف شحم البقر عن الزيوت النباتية في القوام والتركيب:



شحم البقر

-صلب في درجة حرارة الغرفة

-غني بالدهون المشبعة

-مشابه في تركيبه لدهون البشرة البشرية

-قد يسبب انسداد المسام لدى أصحاب البشرة الدهنية



زيت جوز الهند

-يتمتع بخصائص مضادة للميكروبات

-لكنه كوميدوغينيك "يسد المسام" عند كثيرين



زيت الجوجوبا

-الأكثر لطفا

-تركيبته قريبة من الزيوت الطبيعية للبشرة

-سريع الامتصاص وخفيف

-اختيار المكون يعتمد على نوع البشرة والتحسس والتفضيلات الأخلاقية أو الغذائية.

هل يفيد شحم البقر البشرة الجافة فعلا؟



يؤكد مستخدمو منتجات الشحم، خصوصا عبر المنتديات والمجموعات الإلكترونية، أنها تساعد في:

-ترطيب البشرة

-تكوين طبقة واقية تمنع فقدان الرطوبة

-تهدئة الجفاف الشديد

-تحسين مظهر الأكزيما والبقع الخشنة

كما يحتوي الشحم طبيعيا على فيتامينات A وD وE وK، القابلة للذوبان في الدهون والمعروفة بدورها في تجديد البشرة.

وبحسب أطباء الجلدما يزال الدليل العلمي محدودا؛ فما يتم تداوله غالبا شهادات فردية لا دراسات سريرية.