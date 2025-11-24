إعلان

فاكهة سحرية.. فوائد البرتقال للقلب

كتب : مصراوي

11:00 ص 24/11/2025

البرتقال من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب، فهو يحتوي على فيتامين C، والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات، بالإضافة إلى الألياف الغذائية.

ويساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم وتقليل التوتر على جدران الأوعية الدموية، ما يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب، بحسب هارفارد هيلث.

كما تلعب مضادات الأكسدة دورً في حماية الشرايين من الأضرار التأكسدية والالتهابات المزمنة، والتي تعتبر عوامل خطر رئيسية لتصلب الشرايين والنوبات القلبية.

وتساهم الألياف الغذائية في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، ما يقلل من تراكم الدهون في الأوعية الدموية ويحافظ على مرونتها.

البرتقال البرتقال والقلب

