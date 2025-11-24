فاكهة سحرية.. فوائد البرتقال للقلب

البرتقال من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب، فهو يحتوي على فيتامين C، والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات، بالإضافة إلى الألياف الغذائية.

ويساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم وتقليل التوتر على جدران الأوعية الدموية، ما يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب، بحسب هارفارد هيلث.

كما تلعب مضادات الأكسدة دورً في حماية الشرايين من الأضرار التأكسدية والالتهابات المزمنة، والتي تعتبر عوامل خطر رئيسية لتصلب الشرايين والنوبات القلبية.

وتساهم الألياف الغذائية في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، ما يقلل من تراكم الدهون في الأوعية الدموية ويحافظ على مرونتها.