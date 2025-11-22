حساسية الصدر (أو الربو التحسسي) تبدو بسيطة في البداية، لكن وجود بعض الأعراض يشير إلى رد فعل تحسسي خطير يتطلب متابعة طبية.

أبرز 5 أعراض لحساسية الصدر وفق "Healthline".

1- صعوبة التنفس وضيق في النفس

يتضيق مجرى الهواء عند التعرض لمهيجات حساسية مثل الغبار أو حبوب اللقاح، ما يؤدي إلى شعور بصعوبة التنفس

2- صفير أو أزيز عند التنفس

الأزيز (صوت صفير خلال الزفير) من العلامات المميزة لهجمات الربو التحسسي، نتيجة تضيق الشعب الهوائية

3- ضيق أو ضغط في الصدر

يشعر المصاب كأن هناك ضغطًا حول صدره، وهو من الأعراض الشائعة خلال نوبة الحساسية الصدرية.

4- سعال مستمر

السعال، خاصة في فترات الليل، هو عرض شائع للغاية، ويزيد مع التعرض لمهيجات الحساسية.

5- التنفس بسرعة أو ضيق التنفس السريع

في حالات التفاعل التحسسي، يزداد معدل التنفس (يصبح سريعًا وضحلًا) لأن الجسم يكافح لتلقي الأكسجين.