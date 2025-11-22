سعال مستمر أو ضيق في الصدر.. 5 علامات تستدعي مراجعة الطبيب فورًا
كتب : نرمين ضيف الله
حساسية الصدر والربو الشعبي
حساسية الصدر (أو الربو التحسسي) تبدو بسيطة في البداية، لكن وجود بعض الأعراض يشير إلى رد فعل تحسسي خطير يتطلب متابعة طبية.
أبرز 5 أعراض لحساسية الصدر وفق "Healthline".
1- صعوبة التنفس وضيق في النفس
يتضيق مجرى الهواء عند التعرض لمهيجات حساسية مثل الغبار أو حبوب اللقاح، ما يؤدي إلى شعور بصعوبة التنفس
2- صفير أو أزيز عند التنفس
الأزيز (صوت صفير خلال الزفير) من العلامات المميزة لهجمات الربو التحسسي، نتيجة تضيق الشعب الهوائية
3- ضيق أو ضغط في الصدر
يشعر المصاب كأن هناك ضغطًا حول صدره، وهو من الأعراض الشائعة خلال نوبة الحساسية الصدرية.
4- سعال مستمر
السعال، خاصة في فترات الليل، هو عرض شائع للغاية، ويزيد مع التعرض لمهيجات الحساسية.
5- التنفس بسرعة أو ضيق التنفس السريع
في حالات التفاعل التحسسي، يزداد معدل التنفس (يصبح سريعًا وضحلًا) لأن الجسم يكافح لتلقي الأكسجين.