ما الفرق بين نزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية؟

كشفت الدكتورة آنا نيكيتينا، أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، أن إهمال علاج نزلات البرد قد يؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية.

وأشارت إلى وجود خلط شائع بين التهاب الأنف والتهاب الجيوب الأنفية، مؤكدة أن سيلان الأنف الشديد لا يعني بالضرورة التهابا في الجيوب، لذا، من الأدق استخدام مصطلح التهاب الأنف في غالبية الحالات.

وأيضا ينشأ التهاب الجيوب الأنفية نتيجة لتورم الغشاء المخاطي الذي يعيق تصريف المخاط من تجويف الأنف، مما يخلق بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا وبالتالي حدوث الالتهاب.

والأفراد الأكثر عرضة للإصابة هم أولئك الذين يهملون شطف الأنف عند سيلانه، أو الذين لديهم مشاكل تشريحية مثل: انحراف الحاجز الأنفي، أو الزوائد اللحمية، أو التهاب الأنف التحسسي.

وأضافت أن الالتهاب قد يرتبط أحيانا بعدوى سنية، ويُعرف باسم التهاب الجيوب الأنفية السني المنشأ، وعادةً ما يتطور مع تسوس الأسنان العلوية أو التهاب لب الأسنان، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وأوضحت أن أعراض التهاب الجيوب الأنفية تشمل احتقانا أنفيا طويل الأمد عادة في جانب واحد، وألما وضغطا في الجبهة والخدين وجسر الأنف، خاصة عند إمالة الرأس إلى الأمام، مع إفرازات مخاطية سميكة أو قيحية، أحيانا مع رائحة كريهة، وشعور بالصداع عند الاستلقاء لفترة طويلة.

ولتجنب تطور الالتهاب، توصي الطبيبة بعلاج سيلان الأنف فورا، واستخدام قطرات مزيلة للاحتقان لمدة لا تزيد عن خمسة أيام، وغسل الأنف بانتظام. كما يُنصح بالحفاظ على رطوبة تتراوح بين 45 و60% خلال موسم التدفئة وتجنب التعرض للبرد.

وأكدت الطبيبة على ضرورة عدم العلاج الذاتي عند بدء الالتهاب، موضحة أن التشخيص يجب أن يتم بواسطة أخصائي أنف وأذن وحنجرة باستخدام التصوير المقطعي المحوسب أو التنظير الداخلي. وعند الضرورة، توصف مضادات حيوية وغسول أنف، وقد يلزم في الحالات المعقدة إجراء تصحيح جراحي.

