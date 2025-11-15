"نلبس ايه في الجو ده" طبيب يقدم نصائح للوقاية من الأمراض

تقلب الطقس يؤثر على العديد من الأشخاص ويجعلهم في حيرة حول ما يجب ارتدائه، لتجنب الإصابة بالأمراض الشائعة، ومنها نزلات البرد والأنفلونزا.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور شريف حتة استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، أن هناك بعض الفئات المعرضة للأمراض الناتجة عن تقلبات الطقس أكثر من غيرها، ومنها الأطفال وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح حتة، على ضرورة اتباع بعض النصائح التي تجنب الإصابة بالأمراض التنفسية والانفلونزا ونزلات البرد، وتشمل ما يلي:

ارتداء جاكت في حالة التعرض إلى تيار الهواء الصباحي أو المسائي.

تجنب الأماكن المزدحمة قدر المستطاع.

تلقي اللقاحات اللازمة للحماية من نزلات البرد، ومراقبة اللقاحات التي توصي بها المدارس.

غسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام، وعند التلامس.

ارتداء قناع الوجه خاصة عند التعرض إلى تيار الهواء أو الاتربة.

وأكد استشاري الطب الوقائي، أن زيادة قطع من الملابس أمر مرهون بالمنطقة التي يعيش بها الشخص، مضيفًا: "إذا كان هناك برودة زائدة يجب ارتداء قطعة زائدة، تحديدًا للأطفال، حيث يراعى أن تكون هذه القطعة ذات أكمام، لتدفئتهم".

