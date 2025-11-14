الطفلة ليلى تهزم السرطان بدعم من تايلور سويفت.. فما القصة؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

ليلى، طفلة في الثانية من عمرها، كانت تخوض معركة صعبة مع نوع نادر وعدواني من سرطان الدماغ، أنهت أخيرًا رحلة علاجها الطويلة وسط فرحة عارمة من أسرتها ومتابعيها عبر الإنترنت.

كانت والدة ليلى، كيتلين سموت، وثقت رحلة ابنتها المؤلمة منذ تشخيصها في مارس عبر حساباتها على إنستجرام وتيك توك تحت اسم "StandWithLilah"، لتلهم آلاف المتابعين حول العالم، وفق "people".

هذه القصة المؤثرة لفتت انتباه نجمة البوب تايلور سويفت، التي تبرعت في أكتوبر الماضي بمبلغ 100 ألف دولار عبر منصة GoFundMe، دعمًا لعلاج الطفلة الصغيرة.

في منشور مؤثر بتاريخ 12 نوفمبر، شاركت كيتلين مقطع فيديو لابنتها وهي تقرع جرس الشفاء من السرطان داخل المستشفى، وكتبت:

"ثمانية أشهر، 261 يومًا، آلاف اللحظات المؤلمة من العلاج والانتظار... لكننا اليوم نحتفل، انتهى الأمر، لقد انتصرت ابنتنا."

وفي تصريحات سابقة لمجلة People، عبرت كيتلين عن امتنانها العميق لتايلور سويفت قائلة:

"التبرع بحد ذاته كان مذهلًا، لكنه لا يضاهي شعوري عندما علمت أنها خصصت وقتًا لتشاهد قصتنا وتبعث رسالة دعم لابنتي... هذا يعني لنا العالم كله."

تسببت لفتة سويفت في تفاعل واسع من محبيها، إذ تجاوزت التبرعات الإجمالية عبر المنصة 356 ألف دولار بعد انتشار القصة.

وبينما لا تدرك ليلى بعد حجم ما حدث، أظهرت مقاطع فيديو لاحقة تعرفها على صورة سويفت قائلة بابتسامة بريئة: "هذه صديقتي!"

تقول كيتلين اليوم إن عائلتها تفكر في تأسيس منظمة غير ربحية لدعم أبحاث وعلاج سرطان الأطفال، مؤكدة:

"قصتنا جعلتنا ندرك قوة الأمل والمشاركة، ونريد أن نرد الجميل بطريقة تحدث فرقًا حقيقيًا."

أعراض سرطان الدماغ

سرطان الدماغ من الأمراض الخطيرة التي تختلف أعراضها باختلاف حجم الورم ومكانه في الدماغ، إذ يؤثر على وظائف الجسم المختلفة.

وفيما يلي أبرز الأعراض الشائعة التي تدل على الإصابة به وفق "مايو كلينك".:

الصداع المستمر أو المتكرر

من أكثر الأعراض شيوعًا، وغالبًا ما يزداد الصداع في الصباح أو عند الاستيقاظ، وقد يزداد مع السعال أو المجهود البدني.

اضطرابات في الرؤية أو السمع

مثل رؤية مزدوجة أو ضبابية، فقدان جزئي للبصر، أو طنين وضعف في السمع، بحسب المنطقة المصابة في الدماغ.

الغثيان والقيء غير المبررين

خصوصًا في ساعات الصباح أو دون سبب واضح، ويحدث ذلك نتيجة زيادة الضغط داخل الجمجمة.

نوبات وتشنجات مفاجئة

تظهر لأول مرة عند البالغين دون تاريخ مرضي سابق، وهي من العلامات التحذيرية المهمة.

تغيرات في التوازن أو الحركة

مثل صعوبة المشي، أو ضعف في جانب واحد من الجسم، أو رعشة في الأطراف.