عادة شائعة عند طهي الدجاج تسبب التسمم وانتشار البكتيريا

حذر خبراء سلامة الغذاء من أن عادة غسل الدجاج النيء قبل الطهي، التي يظن الكثيرون أنها تساعد على تنظيفه أحد الأسباب الرئيسية للتلوث الغذائي في المطابخ.

وأوضح مجلس معلومات سلامة الأغذية الأسترالي في بيان حديث أن فكرة غسل الدواجن "مجرد خرافة خطيرة"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تزيد من خطر انتشار البكتيريا بدلا من القضاء عليها، إذ تتناثر قطرات الماء الملوثة على الأسطح والأطعمة القريبة أثناء الغسل، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

غسل الدجاج لا يزيل البكتيريا

وتقول توبي أميدور، أخصائية التغذية وخبيرة سلامة الغذاء في نيويورك، إن "شطف اللحوم لا يزيل البكتيريا كما يظن البعض، بل يؤدي إلى تلوث الحوض وأسطح المطبخ نتيجة تطاير الماء الحامل للبكتيريا".

وفي دراسة أجرتها إدارة الزراعة الأمريكية (USDA)، تبين أن 60% من الأشخاص الذين غسلوا الدجاج وُجدت بكتيريا في أحواضهم بعد الغسل، بينما بقيت البكتيريا موجودة في 14% من الأحواض حتى بعد تنظيفها.

كما أظهرت الدراسة أن 26% من المشاركين نقلوا البكتيريا من الدجاج إلى الخس المستخدم في السلطة، ما يزيد خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

نصائح لتجنب التلوث

يوصي الخبراء باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة لتقليل خطر العدوى البكتيرية:

- تحضير الخضروات والأطعمة الباردة أولا قبل التعامل مع اللحوم النيئة.

- تنظيف الأسطح والأدوات جيدا بالماء والصابون بعد ملامستها للدجاج النيء.

- الطهي الجيد هو الحل الأمثل للقضاء على البكتيريا؛ إذ يجب أن تصل درجة حرارة الدواجن إلى 74 درجة مئوية، واللحوم المفرومة إلى 71 درجة مئوية، بينما تعد لحوم الأبقار والضأن آمنة عند 63 درجة مئوية.

- مسح السوائل الملوثة بمناديل ورقية مبللة بدلا من الغسل، مع غسل اليدين مباشرة بعد الانتهاء.

