فوائد لا تعرفها عن عصير البرتقال.. أبرزها تقوية القلب

كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول عصير البرتقال يوميا لا يمد الجسم بالفيتامينات فقط، بل يؤثر أيضا على الجينات المسؤولة عن تنظيم ضغط الدم ومستويات الدهون وتقليل الالتهابات.

ووفقا لما نشرته مجلة MNFR، أجرى الباحثون الدراسة على 20 شخصا بالغا يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 21 و36 عاما، ولم يعانِ أي منهم من أمراض مزمنة.

وخلال مدة 60 يوما، تناول المشاركون 500 مل من عصير البرتقال المبستر يوميا، مع الامتناع عن استهلاك أي نوع آخر من الحمضيات قبل وأثناء التجربة، وفقا لموقع "mail".

حلل العلماء عينات الدم قبل التجربة وبعدها، ودرسوا التغيرات في نشاط الجينات داخل خلايا الدم المناعية.

وأظهرت النتائج أن الاستهلاك المنتظم لعصير البرتقال أدى إلى تغييرات في أكثر من 3700 منطقة من الحمض النووي، بينها 1700 جين مسؤول عن إنتاج البروتينات.

ولاحظ الباحثون أن الجينات المرتبطة بضغط الدم (NAMPT وNLRP3)، واستقلاب الدهون، والالتهابات، كانت الأكثر تأثرا، كما لوحظ انخفاض في نشاط الجينات المسببة للالتهاب، مقابل زيادة في الجينات المسؤولة عن صحة الأوعية الدموية وتنظيم العمليات الأيضية.

السر في مركبات الحمضيات

وأشار فريق الدراسة إلى أن الفضل في هذه التأثيرات يعود على إلى مركبات الفلافانون الموجودة في الحمضيات، مثل الهسبيريدين والنارينجين، التي تعمل على تعديل مسارات الإشارات الجزيئية التي تتحكم بها عوامل النسخ مثل NFKB1 وAHR وPPARα.

وأوضح الباحثون أن النتائج الحالية لا تثبت علاقة سببية مباشرة بعد، لكنها تقدم دليلا قويا على أن عصير البرتقال يسهم في تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية من خلال تأثيره على الجينات.

