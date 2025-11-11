انتبه.. 8 علامات إذا ظهرت على جسمك تشير لنقص فيتامين ج

فيتامين ج قد لا يستطيع جسم الإنسان إنتاجه ذاتيا، ما يجعل الحصول عليه من النظام الغذائي أمرا حيويا، لأنه يؤدي دورا مهما في الجسم، حيث يعد ضروريا لإنتاج الكولاجين وتقوية المناعة، لذا فإن نقصه يضر بالصحة.

وكشف موقع "webmd"، أعراض نقص فيتامين ج التي تظهر على الجسم.

التئام الجروح البطيء

عند الإصابة يؤدي فيتامين ج دورا في الشفاء، حيث يحتاجه جسمك لإنتاج الكولاجين وإصلاح الجلد.

كما يساعد الخلايا المتعادلة وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى على العمل بشكل جيد.

نزيف اللثة والكدمات

يحافظ فيتامين ج على صحة الأوعية الدموية وتخثر الدم، كما أن الكولاجين ضروري لصحة الأسنان واللثة.

زيادة الوزن

قد يؤي هذا الفيتامين أيضا دورا في مدى كفاءة الجسم في حرق الدهون للحصول على الطاقة.

جفاف البشرة

قد يتمتع الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا صحيا غنيا بفيتامين ج ببشرة أكثر نعومة، وذلك بفضل احتوائه على مضادات للأكسدة، مما يساعد على حماية البشرة من الجذور الحرة التي تحلل الزيوت والبروتينات والحمض النووي.

التعب والانفعال

نقص فيتامين ج قد يسبب الشعور بالتعب والانفعال طوال اليوم.

ضعف المناعة

لفيتامين ج وظائف عديدة مرتبطة بجهازك المناعي، لذا فإن نقصه قد يسبب الإصابة بالأمراض وصعوبة التعافي والالتهاب الرئوي والتهابات المثانة وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

فقدان البصر

نقص فيتامين ج قد يؤدي إلى الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر.