الشعور المستمر بالوخز والتنميل والحرقان في اليدين والقدمين تعتبر من العلامات الخطيرة التي تشير إلى تلف الأعصاب ونقص فيتامين ب12.

لماذا يميل الناس إلى تجاهل شعور الوخز أو التنميل في الأطراف؟



يميل معظم الناس إلى تجاهل الشعور بالوخز أو التنميل في أيديهم أو أقدامهم نتيجة الجلوس بوضعية خاطئة، ولكن عندما يصبح هذا الشعور متكررا، فلا ينبغي تجاهل هذه العلامات.

كيف يسهم فيتامين ب12 في الحفاظ على صحة الأعصاب؟



فيتامين ب12 يسهم في الحفاظ على غمد المايلين وهو الطبقة العازلة الواقية للأعصاب، وهو أمر بالغ الأهمية لنقل الإشارات العصبية بشكل سليم.



ولأن النظام الغذائي المعتاد غالبا لا يكفي لإصلاح هذه الطبقة، ينصح بتناول مكملات فيتامين ب المركب عالية الفعالية، تحت إشراف طبي لدعم صحة الأعصاب.

كيف تؤثر الأنشطة البدنية الشاقة على الحالة النفسية للأشخاص؟



يعاني الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة في ممارسة أنشطة بدنية شاقة من أكثر من مجرد أعراض جسدية، إذ يسبب ذلك شعورا بالإحباط، وفقا لموقع "نيوز 18".

ما دور فيتامين ب12 في تحسين وظائف الجسم المختلفة؟



يساعد تناول أقراص فيتامينات ب على دعم الجسم وإصلاح المشكلات العميقة مع مرور الوقت.

كما يساعد مزيج فيتامين ب12 مع فيتامينات ب6، ب3، ب1، ب2، وب5 على تخفيف أعراض التنميل والخدر وضعف الجسم.

ما دور الكابسيسين في تهدئة آلام الأعصاب؟



لتخفيف أعراض آلام الأعصاب أو التنميل أو الإحساس بالحرقان في اليدين والقدمين، يمكن استخدام كريم متخصص لتخفيف آلام الأعصاب يحتوي على 0.075% من الكابسيسين والمنثول والأوكالبتوس والكافور حيث يستهدف مباشرة المناطق المؤلمة لتوفير الراحة من الأعراض في المكان الذي تشتد فيه الحاجة إليها، وخاصة في اليدين والقدمين.

متى يجب استشارة طبيب الأعصاب عند استمرار التنميل؟



إذا استمر الشعور بالوخز أو التنميل، فيجب استشارة طبيب الأعصاب فورا.



