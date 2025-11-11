كيف يساعد تناول ماء الشعير على إنقاص الوزن؟

ماء الشعير من المشروبات الطبيعية الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة، فهو يُسهم في تعزيز الشعور بالشبع وتحسين الهضم، ما يجعله خياراً فعالاً لإنقاص الوزن، وفقا لموقع " Times of India".

إنقاص الوزن بطريقة طبيعية

يساعد هذا المشروب على التحكم في الوزن بفضل محتواه العالي من الألياف، التي تمنح شعوراً بالشبع لفترة أطول، وتبطئ عملية الهضم.

كما أنه قليل الدهون والسعرات الحرارية، ويحافظ على رطوبة الجسم.

عند دمجه مع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة، يمكن لماء الشعير أن يصبح أداة فعالة لتأخير الجوع ومنع تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات.

كما تساعد حموضته الطبيعية على توازن درجة الحموضة في الجسم وتعزيز الترطيب وطرد السموم عند تناوله صباحاً مع الماء الدافئ.

فوائد صحية متعددة

لا يقتصر دور ماء الشعير على إنقاص الوزن فقط، بل يوفر العديد من الفوائد الصحية، وتشمل:

خفض الكوليسترول

المواد الكيميائية الطبيعية في الشعير، مثل التوكولات، تُخفض كوليسترول البروتين منخفض الكثافة LDL وتعزز صحة القلب والدورة الدموية.

تنظيم سكر الدم

ماء الشعير غير المحلى يساعد على ضبط مستويات السكر، ويعزز حساسية الأنسولين ويستفيد منه مرضى السكري.

غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة

يحتوي على حمض الفوليك والحديد والنحاس والمنغنيز، ويُسهم في تقوية المناعة وإبطاء علامات الشيخوخة المبكرة.

التخلص من حصوات الكلى

يعمل كمدر طبيعي للبول، ما يساعد على علاج التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى وطرد السموم من الجسم.

طريقة تحضير ماء الشعير في المنزل

يمكن تحضير مشروب ماء الشعير بسهولة في المنزل باتباع الخطوات التالية:

غسل 3/4 كوب من الشعير تحت الماء البارد حتى يصبح الماء صافياً.

وضع الشعير في قدر مع قشر الليمون و6 أكواب من الماء.

غلي الخليط على نار متوسطة، ثم تخفيض الحرارة وتركه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

تصفية الخليط في وعاء مقاوم للحرارة للتخلص من الشعير.

إضافة العسل وتحريكه حتى يذوب "اختياري إذا كان الهدف إنقاص الوزن".

سكب المشروب في زجاجات وحفظه في الثلاجة.

