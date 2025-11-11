4 نصائح فعالة للتخلص من الرغبة الشديدة في تناول السكر

الحفاظ على مستويات السكر في الدم مفتاحا لصحة الجسم والوقاية من الرغبة المفاجئة في تناول الحلويات، ما يجعل من الضروري اتباع استراتيجيات غذائية لضبط السكر بشكل طبيعي، وفقا لموقع "Times of India".

استقرار مستويات السكر في الدم

الحفاظ على مستويات ثابتة للسكر في الدم ضروري لتجنب الرغبة المفاجئة في تناول الحلويات، وتخطي الوجبات أو تناول أطعمة عالية المؤشر الجلايسيمي يؤدي إلى تقلبات سريعة في السكر، ما يحفز الرغبة في مصادر طاقة سريعة.

لذا من الضروري تناول وجبات متوازنة غنية بالكربوهيدرات المعقدة مع البروتينات والدهون الصحية لإبطاء الهضم وتقليل الرغبة في استهلاك السكر، بالإضاف إلى الحفاظ على أوقات ثابتة للطعام، وتناول مشروبات مثل الشاي الأخضر والكفير تحسن حساسية الأنسولين.

بدائل صحية للحلويات

الرغبة في الحلويات يمكن تلبيتها بطرق صحية، مثل استهلاك الفواكه كالتوت، التفاح، والكمثرى توفر سكريات طبيعية مع ألياف تساعد على تنظيم السكر.

استخدام المحليات الطبيعية ستيفيا أو العسل الخام باعتدال.

التحكم في المحفزات العاطفية

التوتر، الملل، والإرهاق تزيد من الرغبة في الأطعمة الغنية بالسكر، لذلك يجب عليك تناول الطعام بوعي والانتباه للجوع والحالات العاطفية قبل الأكل، فضلا عن التخلص من التوتر وممارسة تمارين التنفس والتأمل، للمساعدة على التحكم بالرغبة في الحلويات.

كما أن النشاط البدني المنتظم يقلل الكورتيزول ويعزز الإندورفين، ما يخفف الميل للطعام العاطفي ويحسن الصحة النفسية.

الاعتدال

الامتناع التام عن الحلويات قد يزيد الرغبة فيها، لذا يُنصح بالاعتدال عبر تناولها بين الحين والآخر لتجنب الشعور بالحرمان، والتحكم في الكمية.

اقرأ أيضا:

باحثون يكتشفون العامل الرئيسي لتطور سرطان الرئة في مراحله المبكرة

قبل الإصابة بـ9 سنوات.. اختبار بسيط قد يكشف مرض باركنسون

6 علامات تنذر بنقص فيتامين ب12.. لا تتجاهلها

خضار متوفر.. يحسن صحة قلبك ويخفض الكوليسترول من أول أسبوع

تحذير من عادة شائعة بعد الظهر.. ترتبط بالوفاة المبكرة



