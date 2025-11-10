إعلان

كيف تؤثر الكزبرة على مستوى السكر في الدم؟

كتب : مصراوي

11:00 ص 10/11/2025

كيف تؤثر الكزبرة على مستوى السكر في الدم؟

يوفر تناول الكزبرة بعض الفوائد الصحية مثل تقليل الالتهابات التي قد تسبب أمراض المناعة الذاتية، والتنكس العصبي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض القلب، بالإضافة إلى بعض أنواع السرطان.

كما أن الكزبرة غنية بفيتامين سي، ومضادات أخرى للأكسدة تقلل الإجهاد وشيخوخة البشرة، بحسب صحيفة "إندبندنت".

وتوصل باحثون إيطاليون في دراسة أجريت عام 2023 إلى أنه "بفضل النشاط الحيوي لمستخلص الكزبرة، يمكن اعتبار هذه العشبة غذاء وظيفيا قيّما لمكافحة السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي والسكري"، كما يمكنها مكافحة ارتفاع سكر الدم، وهو أحد أسباب الالتهاب.

وأشارت أبحاث أخرى إلى أن الكزبرة أداة فعالة لتأخير نوبات الصرع، وعلى وجه التحديد، وجد باحثون في جامعة كاليفورنيا أن أحد مكونات الكزبرة، ويسمى دوديسينال، يرتبط بجزء محدد من قنوات البوتاسيوم لفتحها، ما يقلل من استثارة الخلايا، وهو اكتشاف يساعد في تطوير أدوية مضادة للصرع من خلال تعديلات على مادة دوديسينال.

وفي حين أن الكزبرة مفيدة للدماغ، إلا أنها توفر كذلك آثارا إيجابية محتملة على الصحة العقلية.

وتشير إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أنها قد تكون بنفس فعالية الفاليوم في تقليل أعراض القلق، مع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيفية حدوث نفس التأثير لدى البشر.

