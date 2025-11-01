إعلان

مشروبات تساعدك على النوم الهادئ دون أدوية

كتب : نرمين ضيف الله

09:00 ص 01/11/2025

المشروبات الطبيعية

هناك عدد من المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تسهم في تحسين جودة النوم من خلال عناصر مثل التربتوفان، والمغنيسيوم، والميلاتونين.

ووفق موقع Medical News Today فإن شرب مشروبات مناسبة قبل النوم قد يُساعد على الاسترخاء ودخول مرحلة النوم بشكل أسرع، لكن لا يُعد بديلاً عن عادات نوم صحية.

مشروبات موصى بها لنوم هادئ

إليك مجموعة مختارة من المشروبات الطبيعية التي يُفضّل تناولها قبل النوم، مع شرح لفوائدها وكيفيّة تحضيرها:

شاي الكاموميل (البابونج)

يحتوي على مركب يُدعى أبيجينين الذي يرتبط بمستقبلات الدماغ المرتبطة بالهدوء ويمكن أن يقلّل من الاستيقاظ الليلي.

ضَع ملعقة كبيرة من زهور البابونج المجفّفة في كوب ماء ساخن، اتركها 5–10 دقائق ثم اشربها قبل النوم بنحو 30-60 دقيقة.

الحليب الدافئ أو حليب اللوز

يحتوي الحليب الكامل أو حليب اللوز على التربتوفان والمغنيسيوم والميلاتونين – وهي عناصر تدعم النوم.

سخّن كوباً من الحليب أو حليب اللوز، ويمكنك إضافة رشة من القرفة أو العسل الخفيف لتحسين المذاق.

عصير الكرز الحامض

يحتوي الكرز الحامض على الميلاتونين الطبيعي ومركّبات مضادة للأكسدة، وقد تحسّنت جودة النوم لدى بعض المُشارِكين في دراسات عند استخدامه.

تناول حوالي نصف كوب من عصير الكرز الحامض قبل النوم، ويفضّل أن يكون خالياً من السكر أو مُخفّفاً.

شاي الحمضيّة

مثل شاي الليمون بالم أو الأعشاب التي تُستخدم لتقليل التوتر العصبي، وقد وُجدت أدلة تشير إلى أنّها تخفّف اضطرابات النوم.

استخدم كيس شاي أو ملعقة من عشبة ليمون بالم في ماء ساخن، واتركها من 5-7 دقائق ثم اشربها قبل النوم.

كوكتيل موزحليب اللوز

الفائدة: الموز غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والتربتوفان، وحليب اللوز يدعم الميلاتونين والمغنيسيوم، ما يجعله مشروباً مناسباً لـ كورس نوم.

المشروبات الطبيعية تساعدك على النوم الهادئ النوم الهادئ دون أدوية

