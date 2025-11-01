5 إشارات يخبرك بها جسمك أنك تحتاج راحة فورية

الجسد غالباً يُرسل رسائل واضحة عندما يكون على وشك الانكشاف تحت وطأة التعب أو الإجهاد المزمن، وإذا تجاهلت هذه الإشارات، فقد تتطور إلى مشاكل صحّية أكبر.

من الضروري أن تكون واعياً لتلك الإشارات ولا تؤجّل منح جسدك الوقت الكافي للراحة والتعافية، وفق لما جاء في "Verywell Health".

5 إشارات تدل على أنك بحاجة ماسة للراحة

إرهاق غير عادي أو فقدان الطاقة

عندما تشعر بأنك لا تستطيع التركيز، أو أن كل مهمة صغيرة تبدو بمثابة عبء، فهذه علامة بأن نظامك العصبي والجسدي يعمل فوق طاقته.

الشعور بالتعب المستمر أو انخفاض الحافز قد يكون دليلاً على أن جسدك يصرخ من أجل استراحة.

ماذا تفعل؟ خذ استراحة قصيرة، قلّل من الأنشطة المُجهِدة، ونم قليلاً أو خذ وقتاً لنفسك بعيداً عن شاشة التليفون أو ضغوط العمل.

أوجاع عضلية أو آلام غير مفسرة

الكتفين المتصلّبان، الرقبة المؤلمة، أو أسفل الظهر المُتعب، كلّها قد تكون نتيجة لتوتر متراكم أو تحفيز عصبي مستمر.

يذكر أن الجسم تحت ضغط الإجهاد يُطلِق هرمونات تُسبّب تغيرات في العضلات والمفاصل.

ماذا تفعل؟ قم بتمارين استطالة خفيفة، وخذ وقتاً للراحة، وجرّب أخذ حمّام دافئ أو تدليك بسيط لعضلاتك.

اضطرابات النوم أو الاستيقاظ غير المنعش

إذا كنت تنام عدد ساعات كافٍ لكنك تستيقظ وأنت تشعر بأنك لم ترتح، أو تجد صعوبة في النوم أو الاستمرار فيه، فهذه علامة واضحة بأن جسدك لا يحصل على الراحة التي يحتاجها.

ماذا تفعل؟ اضبط موعد نوم ثابت، قلّل استخدام الشاشات قبل النوم، وحاول خلق بيئة هادئة ومظلمة للنوم.

تذبذب المزاج أو زيادة التهيج

المزاج المتقلّب، القلق، أو الشعور بأنك على شفا الانفجار من أقل شيء، كلها إشارات بأن جهازك العصبي في حالة تنبّه مفرط.

خذ بعض الدقائق للتنفّس العميق، توقف عن المجهود العقلي أو البدني، وانخرط في نشاط تهدّئ به نفسك مثل المشي الخفيف أو الاستماع لموسيقى هادئة.

ضعف المناعة أو مرض متكرر

إذا بدأ لديك فقدان الطاقة مصحوباً بتكرار الزكام أو العدوى أو التهابات الجلد، فذلك قد يشير إلى أن جسمك تحت ضغط لأن الإجهاد المزمن يُضعف المناعة.