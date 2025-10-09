فوائد مذهلة لتناول عصير الرمان يوميًا

كتبت- نرمين ضيف الله:

يُعتبر عصير الرمان من أكثر العصائر الطبيعية فائدة للجسم، بفضل احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

شرب كوب من عصير الرمان يوميًا يساهم في تعزيز صحة القلب، وتحسين البشرة، وتقوية المناعة.

يدعم صحة القلب ويخفض ضغط الدم

يحتوي عصير الرمان على مركبات "البونيكالاجين" و"البونيك أسيد" التي تساهم في تقليل ترسب الدهون في الشرايين، وتحسين تدفق الدم، وخفض ضغط الدم المرتفع.

يقوّي المناعة ويحارب الالتهابات

بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين C والفلافونويدات، يساعد عصير الرمان على تعزيز مناعة الجسم، ومكافحة الالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

يحسن الذاكرة ووظائف الدماغ

مضادات الأكسدة في الرمان قد تساعد على حماية خلايا الدماغ من التلف، وتعزز التركيز والذاكرة، خصوصًا لدى كبار السن.

يمنح البشرة إشراقة طبيعية

العناصر الغذائية في الرمان تساهم في تجديد خلايا الجلد، وتقليل ظهور التجاعيد، وتحسين نضارة البشرة بفضل قدرته على تحفيز إنتاج الكولاجين.

يساعد في تحسين الهضم والوقاية من الإمساك

يحتوي عصير الرمان على ألياف طبيعية وإنزيمات تساعد على تسهيل عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.