هل يسبب دواء تساقط الشعر اضطرابات نفسية خطيرة؟

كشف بحث طبي حديث عن وجود مخاطر نفسية غير مدركة بشكل كاف لدواء "فيناسترايد"، أحد أكثر الأدوية شيوعا بين الرجال لعلاج تساقط الشعر وتضخم البروستاتا الحميد، ما يفتح الباب واسعا أمام تساؤلات حول سلامة هذا العقار وتأثيره طويل المدى على الصحة النفسية.

دراسة مثيرة للقلق

الدراسة، التي قادها الدكتور ماير بريزيس، أستاذ الطب في المركز الطبي الجامعي هداسا، راجعت ثماني دراسات علمية نشرت بين عامي 2017 و2023، وجدت أن مستخدمي فيناسترايد يواجهون معدلات أعلى من الاكتئاب، القلق، وحتى الأفكار والسلوكيات الانتحارية، مقارنة بغير المستخدمين، وفقا لموقع "Science Alert".

وتقول الدراسة، إن الأدلة المتراكمة تشير إلى ارتباط مقلق بين الدواء واضطرابات المزاج، ما يستوجب مزيدا من الشفافية وإعادة النظر في تقييم مخاطره.

تحذيرات متأخرة

ورغم أن تقارير طبية أولية بدأت التحذير من آثار نفسية محتملة منذ عام 2002، لم تدرج إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الاكتئاب كأثر جانبي للدواء إلا في عام 2011، ولم تضف التحذير من "الانتحار" إلا في عام 2022، أي بعد أكثر من عقدين من ظهور أولى الإشارات.

المثير أن وثائق داخلية كشفت عن توصية داخلية تعود إلى عام 2010 تطالب بإدراج تحذير من الأفكار الانتحارية، إلا أن هذه الخطوة لم تنفذ في حينها.

متلازمة ما بعد فيناسترايد

الدكتور بريزيس أشار إلى أن بعض المستخدمين لا تتوقف معاناتهم حتى بعد وقف تناول الدواء، في ظاهرة تعرف باسم "متلازمة ما بعد فيناسترايد"، حيث تستمر الأعراض النفسية لفترات طويلة، وربما لأجل غير معلوم، ما يثير شكوكا حول الأثر العميق للدواء على الجهاز العصبي.

الشركة المصنعة ترد

من جانبها، أكدت شركة "ميرك"، المصنعة للعقار، أنه لا توجد أدلة علمية حاسمة تثبت علاقة سببية مباشرة بين فيناسترايد والانتحار.

وأوضحت أنها تواصل التعاون مع الهيئات التنظيمية لرصد أي إشارات متعلقة بالسلامة، وتحديث النشرات الدوائية بناء على البيانات المتوفرة.

دعوة لإصلاحات في تقييم الأدوية

تسلط هذه النتائج الضوء على نقطة ضعف في نظام مراقبة الأدوية بعد التسويق، خاصة تلك المصنفة كعلاجات تجميلية.

ويشدد الخبراء على أهمية إجراء دراسات متابعة طويلة المدى، وتطبيق أنظمة يقظة دوائية أكثر فاعلية، تضمن حماية المرضى وتحديث التحذيرات بشكل فوري عند ظهور دلائل جديدة.