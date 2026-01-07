أوضح الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف أن قصور القلب يحدث عندما يفشل القلب في ضخ الدم بكفاءة، ما يؤدي إلى ضعف وصول الأكسجين إلى أعضاء الجسم.

وحسب وكالة فيستي. رو الروسية، هناك علامات تحذيرية تستدعي زيارة الطبيب فورًا، منها:

-الشعور بالتعب بسرعة وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية المعتادة.

-ضيق في التنفس يستمر حتى عند بذل أقل مجهود.

-تورم القدمين أو ظهور لون أزرق عليها.

-الاستيقاظ ليلاً بسبب صعوبة التنفس.

-قلة كمية البول مقارنة بالمعتاد.



مراحل قصور القلب وعوامل الخطر

وأشار مياسنيكوف إلى أن المرحلة الأولى من قصور القلب ترتبط بعوامل الخطر مثل التدخين، الوزن الزائد، ارتفاع ضغط الدم أو السكر، وأمراض الكلى المزمنة، دون ظهور تغييرات هيكلية في القلب.

في المرحلة الثانية، لا تظهر الأعراض، بينما يشير ظهورها إلى المرحلة الثالثة من متلازمة قصور القلب، حيث يحتاج المرضى إلى متابعة طبية عاجلة.