7 تغييرات بسيطة في نمط حياتك تقلل أعراض سن اليأس.. اعرفها

مع اقتراب اليوم العالمي لانقطاع الطمث في 18 أكتوبر، تركز خبيرة صحة المرأة الدكتورة كلير فيبس من الجمعية البريطانية لانقطاع الطمث على أن العادات اليومية البسيطة يمكن أن تُخفف من أعراض هذه المرحلة المهمة في حياة المرأة، بعيداً عن المنتجات “السحرية” المروجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت فيبس، وفقا لصحيفة "إندبندنت"، أن تجربة انقطاع الدورة الشهرية فريدة لكل امرأة، لكن تغييرات صحية سهلة وواقعية يمكن أن تساعد بشكل ملموس، ومن أبرزها:

عادات نوم صحية

ينصح بالنوم في غرفة باردة، واستخدام ملابس وأغطية مناسبة، وتجنب الهواتف قبل النوم لتحسين جودة الراحة.

تقليل الكافيين

استهلاك أقل للكافيين لا يخفف الأعراض فحسب، بل يحسن النوم ليلاً.

شرب الماء بانتظام

يساهم الترطيب الجيد في مواجهة الهبات الساخنة والجفاف السريع للجسم.

توازن النظام الغذائي

التركيز على الأطعمة الكاملة مثل الكربوهيدرات البنية، الفاكهة، البروتين الخالي من الدهون، والنظام الغذائي المتوسطي لدعم الصحة العامة.

زيادة الكالسيوم

لتعزيز صحة العظام، يُنصح بتناول منتجات الألبان، الأسماك الزيتية، والخضروات الورقية.

الرعاية الذاتية

تخصيص وقت لنفسك يعزز السعادة ويبني “هرمونات السعادة” الضرورية للتوازن النفسي.

النشاط البدني

الحركة المنتظمة تساعد على حماية العضلات والعظام وزيادة الشعور بالهدوء والسعادة.

وتشير فيبس إلى أن التركيز على هذه العادات اليومية البسيطة يمكن أن يخفف أعراض سن اليأس مؤقتاً أو على المدى الطويل، ويعزز الصحة الجسدية والنفسية للمرأة خلال هذه المرحلة الحيوية.