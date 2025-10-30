احرص عليها.. نوع فاكهة تحافظ على صحة القلب والبشرة

كتبت- نرمين ضيف الله:

الفراولة من أكثر الفواكه تميزًا بطعمها اللذيذ ولونها الزاهي، لكنها ليست مجرد فاكهة للحلوى، بل كنز غذائي غني بالعناصر المفيدة لصحة الجسم.

ووفقًا Mayo Clinic وHealthline، فإن الفراولة تحتوي على مجموعة قوية من مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تدعم القلب والمناعة وتساعد في الحفاظ على نضارة البشرة.

فيما يلي أبرز 5 فوائد صحية مثبتة للفراولة:

1. تعزّز صحة القلب وتقلل الكوليسترول

الفراولة غنية بمركبات الفلافونويد والبوتاسيوم التي تساعد في تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم.

كما تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، ما يجعلها داعمًا قويًا لصحة القلب والأوعية الدموية.

2. تقوّي المناعة وتحارب الالتهابات

تحتوي الفراولة على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يعزّز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويقوّي الجهاز المناعي ضد الفيروسات والبكتيريا.

كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيها، مثل الأنثوسيانين، تساهم في الحد من الالتهابات داخل الجسم.

3. تحافظ على نضارة البشرة وتقاوم الشيخوخة

يساعد فيتامين C ومركبات البوليفينول في الفراولة على تحفيز إنتاج الكولاجين الذي يمنح البشرة مرونة وحيوية، كما تحمي مضادات الأكسدة خلايا الجلد من التلف الناتج عن أشعة الشمس والجذور الحرة.

4. تنظم مستويات السكر في الدم

رغم طعمها الحلو، تمتلك الفراولة مؤشرًا جلايسيميًا منخفضًا، ما يعني أنها لا تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر بالدم.

كما أن الألياف الموجودة فيها تساعد في إبطاء امتصاص الجلوكوز، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمرضى السكري.

5. تعزز الهضم وتدعم صحة الأمعاء

تحتوي الفراولة على ألياف طبيعية تساعد في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، إضافة إلى مساهمتها في تغذية البكتيريا النافعة داخل الجهاز الهضمي، مما يعزز صحة الأمعاء والمناعة.