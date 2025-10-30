فاكهة صغيرة بمفعول كبير تعزز المناعة وتحافظ على نضارة البشرة

الكيوي من الفواكه التي تُثبت أن الحجم لا يعبّر عن القيمة الغذائية، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة التي تمنح الجسم دعماً صحياً متكاملاً.

وبحسب Mayo Clinic وHealthline، فإن تناول الكيوي بانتظام يساعد في تعزيز المناعة، وتحسين الهضم، ودعم صحة القلب والبشرة.

فيما يلي أبرز 5 فوائد صحية مثبتة لفاكهة الكيوي:

1. يقوّي جهاز المناعة ويحارب العدوى

الكيوي من أغنى الفواكه بفيتامين C، إذ يحتوي على نسبة تفوق ما يوجد في البرتقال.

هذا الفيتامين يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء، ويقوي الدفاعات الطبيعية للجسم ضد العدوى ونزلات البرد، خاصة في فصول الشتاء.

2. يحسّن الهضم ويخفف الانتفاخ

تحتوي فاكهة الكيوي على إنزيم طبيعي يُعرف باسم الأكتينيدين، يساعد على تكسير البروتينات في الطعام وتحسين عملية الهضم، كما أن أليافها تساهم في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

3. يدعم صحة القلب وينظم ضغط الدم

الكيوي مصدر غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على موازنة ضغط الدم وخفض تأثير الصوديوم في الجسم، إضافة إلى احتوائه على الألياف التي تقلل مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

4. يحافظ على نضارة البشرة ويؤخر علامات التقدّم في العمر

بفضل مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وE والكاروتينات، يساهم الكيوي في حماية خلايا الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما يعزز إنتاج الكولاجين الذي يمنح البشرة مرونة ونضارة طبيعية.

5. يساعد في النوم ويحسّن المزاج

تشير دراسات طبية إلى أن تناول الكيوي قبل النوم قد يحسّن جودة النوم بفضل احتوائه على مضادات أكسدة ومغذيات مثل السير