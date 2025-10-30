احرص عليه.. غذاء خارق يقوي المناعة ويحسّن الذاكرة

كتبت- نرمين ضيف الله

يُعتبر المشروم (الفطر) من الأطعمة القليلة التي تجمع بين الطعم المميز والفوائد الصحية الكبيرة، إذ يُوصي به خبراء التغذية كجزء أساسي من النظام الغذائي المتوازن لما يحتويه من مضادات أكسدة وألياف ومعادن وفيتامينات تدعم مختلف وظائف الجسم.

ووفقًا Mayo Clinic وHealthline، فإن المشروم يساهم في تعزيز المناعة، وتحسين صحة الدماغ، وتنظيم مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

فيما يلي أبرز 5 فوائد صحية مثبتة للمشروم:

1. يعزّز مناعة الجسم ويحارب الالتهابات

المشروم غني بمركبات البيتا جلوكان ومضادات الأكسدة مثل السيلينيوم، التي تعمل على تحفيز جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات، مما يساعد في الوقاية من العدوى والأمراض المزمنة.

2. يحافظ على صحة القلب

يساعد تناول المشروم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) بفضل محتواه من الألياف والبوتاسيوم، كما يساهم في تنظيم ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

3. يقي من السرطان ويدعم الخلايا السليمة

تشير دراسات عدة إلى أن بعض أنواع المشروم، مثل الشيتاكي والبورتوبيلو، تحتوي على مركبات طبيعية قد تساهم في إبطاء نمو الخلايا السرطانية وحماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

4. يعزّز صحة الدماغ والذاكرة

يحتوي المشروم على مضادات أكسدة نادرة مثل الإرجوثيونين والجلوتاثيون، وهما مركبان يساعدان في تقليل الإجهاد التأكسدي في الدماغ، ما يساهم في تحسين الذاكرة وتقليل خطر التدهور المعرفي مع التقدم في العمر.

5. يساعد في ضبط الوزن وتحسين الهضم

المشروم منخفض السعرات وغني بالألياف والماء، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعون إلى فقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي. كما أن أليافه تساعد في دعم البكتيريا النافعة داخل الأمعاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.