العدس.. كنز غذائي يعزّز القلب والمناعة ويدعم طاقة الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله

يُعتبر العدس واحدًا من أكثر البقوليات فائدة للجسم، لما يحتويه من عناصر غذائية ضرورية تعزّز الصحة العامة وتدعم وظائف الجسم الحيوية.

وبحسب تقارير طبية صادرة عن Mayo Clinic وHealthline، فإن تناول العدس بانتظام يمكن أن ينعكس إيجابًا على صحة القلب والجهاز الهضمي ومستويات الطاقة في الجسم.

إليك أبرز 5 فوائد صحية مثبتة للعدس:

1. يدعم صحة القلب ويقلّل الكوليسترول

يُعد العدس مصدرًا غنيًا بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

كما يحتوي على نسبة عالية من الفولات والمغنيسيوم، وهما عنصران ضروريان للحفاظ على انتظام ضربات القلب وضغط الدم.

2. يعزّز الطاقة ويحارب التعب

بفضل احتوائه على الحديد النباتي وحمض الفوليك، يساعد العدس على تحسين إنتاج خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، مما يحدّ من الشعور بالإرهاق ويعزّز الحيوية والنشاط، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يتناولون اللحوم.

3. يساهم في ضبط مستوى السكر بالدم

العدس من الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي، ما يعني أنه يُهضم ببطء ويساعد في تثبيت مستويات السكر بالدم، وهو خيار مثالي لمرضى السكري أو من يسعون للوقاية منه.

4. يحسّن الهضم ويقي من الإمساك

الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في العدس تعمل على تحسين حركة الأمعاء وتنشيط عملية الهضم، مما يساهم في الوقاية من الإمساك والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

5. يدعم المناعة ويقاوم الالتهابات

يحتوي العدس على مضادات أكسدة ومعادن مثل الزنك والسيلينيوم، التي تعزّز مناعة الجسم وتقلل من تأثير الجذور الحرة المسؤولة عن الالتهابات المزمنة.