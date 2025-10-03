5 أشياء تحدث لك عند وضع الفول في أكياس بلاستيكية.. احذر منها

يُعد الفول من الأطعمة الشعبية المفضلة لدى ملايين المصريين والعرب، فهو وجبة أساسية على مائدة الإفطار لما يحتويه من بروتينات وألياف تمنح الشعور بالشبع والطاقة، وفقًا لما قال أحمد صلاح.

وأضاف أخصائي العلاجية إن الناس يرتكبون خطأ شائعًا عند حفظ أو شراء الفول، وهو وضعه في أكياس بلاستيكية ساخنًا، دون إدراك للمخاطر الصحية التي قد تنتج عن ذلك.

وتابع من خلال تصريح لمصراوي، عند وضع الفول وهو ساخن في الكيس البلاستيكي، تتفاعل المواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك مع درجة الحرارة العالية، مما يؤدي إلى تسرب مركبات ضارة مثل “الدايوكسين” و”الفثالات” داخل الطعام.

هذه المواد قد تسبب مشكلات هرمونية على المدى الطويل، وتؤثر في الكبد والكلى.

وأشار إلى أن بعض أنواع البلاستيك عند تعرضها للحرارة تطلق مركبات مسرطنة، خاصة تلك غير المخصصة للاستخدام الغذائي.

تكرار تناول أطعمة لامست هذه المواد يزيد خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خصوصًا في الجهاز الهضمي.

يلاحظ كثيرون أن الفول الموضوع في كيس بلاستيكي ساخن يفقد نكهته الأصلية ويكتسب طعمًا غريبًا أو رائحة غير محببة، نتيجة تفاعل الزيت والحرارة مع البلاستيك.

وأكد صلاح:"مع تكرار استخدام الأكياس البلاستيكية في حفظ الأطعمة الساخنة، تتراكم كميات صغيرة من المواد السامة في الجسم، ما قد يسبب إجهادًا للكبد والكلى مع مرور الوقت دون أن يشعر الإنسان".

الحرارة والتفاعل الكيميائي يؤديان إلى تلف بعض العناصر الغذائية المفيدة في الفول مثل الحديد والبروتين، مما يقلل من قيمته الغذائية ويجعله أقل فائدة للجسم.

الطريقة الصحيحة لحفظ الفول

1- استخدم علب زجاجية أو أواني من الستانلس ستيل بدلًا من الأكياس البلاستيكية.

2- اترك الفول يبرد قليلًا قبل حفظه أو نقله.

3- تجنب الأكياس الرقيقة غير المخصصة للطعام.