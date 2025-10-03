احذر إصابتك بالبواسير.. 3 عادات خطيرة لا تفعلها في الحمام

يعاني كثير من الأشخاص من آلام أو نزيف شرجي دون معرفة السبب الحقيقي، وغالبًا ما تكون العادات الخاطئة داخل الحمام هي العامل الأساسي وراء الإصابة بالبواسير، وفقًا لـ medicalxpress.

تُعد البواسير من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا بين الرجال والنساء، وتحدث نتيجة تورم الأوردة في منطقة الشرج والمستقيم بسبب زيادة الضغط عليها، والمفاجأة أن بعض السلوكيات اليومية التي نقوم بها دون انتباه يمكن أن تزيد خطر الإصابة بها بشكل كبير.

- الجلوس لفترات طويلة على المرحاض

من أكثر الأخطاء شيوعًا أن يقضي البعض وقتًا طويلاً في استخدام الهاتف أو قراءة الأخبار أثناء الجلوس على المرحاض.

هذا التصرف يؤدي إلى زيادة الضغط على الأوردة في منطقة الشرج، ما يسبب التهابات وتورمًا بمرور الوقت.

ينصح الأطباء بألا تتجاوز مدة الجلوس في الحمام 5 دقائق فقط لتجنب أي مضاعفات.

- كتم الرغبة في التبرز

تجاهل الحاجة الطبيعية للتبرز أو تأجيلها يسبب تراكم البراز وجفافه داخل الأمعاء، مما يجعل إخراجه أكثر صعوبة ويؤدي إلى الشد الزائد أثناء عملية الإخراج، وهو من أهم مسببات البواسير.

يُفضل الذهاب إلى الحمام فور الشعور بالحاجة، مع الحرص على تناول أطعمة غنية بالألياف لتسهيل عملية الإخراج.

- المبالغة في التنظيف أو استخدام المناديل الجافة

قد يظن البعض أن التنظيف المفرط باستخدام المناديل الجافة أو المعطرة أمر صحي، لكنه في الحقيقة يسبب تهيّج الجلد المحيط بالشرج، ويزيد الالتهابات والاحتكاك.

يُوصى باستخدام مناديل مبللة غير معطرة أو غسل المنطقة بالماء الدافئ للحفاظ على النظافة دون إيذاء البشرة.

نصائح مهمة

لتحمي نفسك من الإصابة بالبواسير، احرص على:

تناول الألياف الطبيعية والخضروات يوميًا.

شرب كميات كافية من الماء.

ممارسة الرياضة بانتظام لتحفيز حركة الأمعاء.