تظهر خلال تناول الطعام.. 3 علامات تكشف أن سكرك في خطر

يُعد مرض السكري من أكثر الأمراض انتشارًا في العالم، وغالبًا ما يُصاب به البعض دون أن يكتشفوه في مراحله الأولى، لكن هناك علامات خفية قد تظهر أثناء تناول الطعام يمكن أن تكون إنذارًا مبكرًا على أن مستويات السكر في الدم ليست في حالتها الطبيعية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة،medicalxpress فيما يلي 3 إشارات واضحة يجب الانتباه إليها أثناء تناول الطعام، لأنها قد تكشف أن سكرك في خطر

1- الشعور بالعطش الشديد أثناء الأكل

إذا وجدت نفسك تشرب كميات كبيرة من الماء أو السوائل أثناء تناول الطعام، فربما يكون ذلك علامة على ارتفاع مستوى السكر في الدم.

فعندما يزيد السكر في الدم، يحاول الجسم التخلص منه عبر البول، مما يسبب جفافًا متكررًا وشعورًا بالعطش حتى أثناء الأكل.

2- الجوع المستمر رغم تناول الطعام

يشير الأطباء إلى أن بعض الأشخاص يشعرون بـ جوع غير طبيعي حتى بعد وجبة مشبعة، وهي إشارة على أن الجسم لا يستخدم السكر بشكل صحيح لإنتاج الطاقة، ما يجعل الدماغ يرسل إشارات تطلب مزيدًا من الطعام.

هذه الحالة تُعرف بـ "الجوع المستمر" وقد تكون إحدى العلامات المبكرة لاضطراب السكر.

3- الشعور بالتعب المفاجئ بعد الأكل

إذا شعرت بـ نعاس أو خمول شديد بعد الوجبات، فقد يكون ذلك بسبب ارتفاع مفاجئ ثم انخفاض في مستويات السكر.

يؤكد الخبراء أن هذه التقلبات تُجهد الجسم وتؤثر على طاقته، وقد تكون مؤشرًا على مقدمات السكري أو خلل في إفراز الإنسولين.

إذا لاحظت أيًّا من هذه الأعراض بشكل متكرر، يُنصح بإجراء تحليل سكر صائم وتراكمي واستشارة طبيب مختص لتجنب المضاعفات، خاصة أن الاكتشاف المبكر يساعد في السيطرة على المرض قبل تفاقمه.