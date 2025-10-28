6 مضاعفات خطيرة يسببها ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم من أكثر المشكلات الصحية شيوعا التي تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذ تُرك دون علاج، تشمل تصلب الشرايين، السكتة الدماغية، وفقا لموقع "health".

تصلب الشرايين

يسبب ارتفاع ضغط الدم المستمر تصلب الشرايين، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب مثل مرض الشريان التاجي.

السكتة الدماغية

يصبح الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بمعدل 4 إلى 6 مرات، نتيجة انقطاع تدفق الدم إلى الدماغ.

أمراض الكلى

ارتفاع ضغط الدم يضر بالأوعية الدموية ويقلل تدفق الدم إلى الكلى، ما يضعف وحدات الترشيح ويؤدي إلى تراكم السوائل والفضلات، ما يزيد الضغط على الجسم.

مشكلات العيون

تلف الأوعية الدموية في شبكية العين يؤدي إلى رؤية ضبابية وفقدان الوضوح، وفي حالات متقدمة يمكن أن يسبب العمى التام.

النوبة القلبية

ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية ويؤثر على تدفق الدم إلى القلب.

قصور القلب

يضطر القلب لضخ الدم عبر شرايين ضيقة ومتصلبة، ما يرفع الضغط على القلب ويؤدي إلى قصور القلب الاحتقاني، وهو سبب رئيسي للوفاة المرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

اقرأ أيضا:

5 أطعمة ترفع ضغط الدم.. احذر تناولها يوميا

طعام تناوله يوميا يحمي من هشاشة العظام ويمنع الكسور

5 مشروبات تخفض مستويات السكر في الدم.. تناولها

أصيبت به كيم كارداشيان.. ما أسباب وأعراض تمدد الأوعية في الدماغ

5 أطعمة يومية تضر صحتك وتدمرك دون أن تدري