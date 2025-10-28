كيف يقلل المشي يوميا خطر الوفاة المبكرة لدى النساء؟

أظهرت دراسة حديثة أن النساء الأكبر سنا يمكنهن خفض خطر الوفاة المبكرة بشكل كبير من خلال المشي 4000 خطوة يومياً، وهو أقل من التوصية التقليدية بـ10 آلاف خطوة يوميا.

الدراسة، أكدت أن هذه الفائدة تتحقق حتى عند ممارسة المشي يوم أو يومين فقط في الأسبوع، إذ يمكن توزيع الخطوات حسب ما يناسب الشخص دون فقدان الفوائد الصحية.

وأكد الباحثون أن العدد الإجمالي للخطوات أهم من الأيام، مشيرين إلى أن الحركة المنتظمة بأي نمط مفضل تحقق النتائج نفسها، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأشارت الدراسة أن المشي 4000 خطوة يومياً يقلل خطر الوفاة بنسبة 26 بالمئة وخطر أمراض القلب بنسبة 27 بالمئة، بينما المشي ثلاثة أيام أسبوعياً يزيد الفائدة لتصل إلى انخفاض خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40 بالمئة.

وعند زيادة عدد الخطوات إلى 5000-7000 خطوة يومياً، لوحظت انخفاضات أكبر في خطر الوفاة تصل إلى 32 بالمئة، مع استقرار خطر أمراض القلب عند 16 بالمئة.

وشارك في الدراسة باحثون من جامعة هارفارد، مشددين على أن زيادة عدد الخطوات بغض النظر عن نمط توزيعها الأسبوعي يرتبط بنتائج صحية أفضل للنساء الأكبر سناً.

وشملت الدراسة 13 ألفاً و547 امرأة بمتوسط عمر 72 عاماً، وتم تتبعهن لمدة 11 عاماً باستخدام أجهزة قياس الخطوات، وسجلت خلالها وفاة 1765 امرأة وإصابة 781 بأمراض القلب، ما يعزز أهمية المشي المنتظم للحفاظ على الصحة.

اقرأ أيضا:

5 أطعمة ترفع ضغط الدم.. احذر تناولها يوميا

طعام تناوله يوميا يحمي من هشاشة العظام ويمنع الكسور

5 مشروبات تخفض مستويات السكر في الدم.. تناولها

أصيبت به كيم كارداشيان.. ما أسباب وأعراض تمدد الأوعية في الدماغ

5 أطعمة يومية تضر صحتك وتدمرك دون أن تدري