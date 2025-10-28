كيف يؤثر ارتجاع المريء على صحة القلب؟

كشفت دراسة حديثة أن مرض الارتجاع المعدي المريئي، وهو اضطراب هضمي مزمن يتسبب بارتجاع حمض المعدة إلى المريء، قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية بنحو الثلث.

ارتجاع المريء من الحالات الشائعة التي تؤدي إلى حرقة المعدة، وألم في الصدر، وصعوبة في البلع، وإذا تُرك دون علاج يمكن أن يتسبب بتلف دائم في المريء والجهاز التنفسي.

توصل باحثون في فيلادلفيا إلى أن هذا المرض قد يشكل عاملا خفيا يرفع احتمالات الإصابة بأمراض القلب، حلل العلماء بيانات طبية لأكثر من 1.3 مليون مريض من خلال ست دراسات مختلفة، ووجدوا أن المصابين بالارتجاع المعدي المريئي أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بنسبة 27% مقارنةً بالأشخاص الأصحاء، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشار الباحثون إلى أن الالتهاب المزمن الناتج عن الارتجاع وفشل بعض وظائف الجهاز العصبي قد يكونان وراء هذا الخطر المتزايد.

كما تشير دراسات سابقة إلى أن ارتجاع المريء وأمراض القلب يشتركان في عوامل خطر متشابهة، مثل السمنة والتدخين واتباع نظام غذائي غير صحي.

وتشمل طرق العلاج تغيير النظام الغذائي بتجنب الأطعمة المحفزة للأعراض وتناول وجبات صغيرة ومتكررة، بالإضافة إلى تعديل نمط الحياة مثل فقدان الوزن ورفع الرأس أثناء النوم، وتناول بعض لأدوية، مثل مضادات الحموضة ومثبطات مضخة البروتون، والتي تؤدي دورا مهما في تخفيف الأعراض وحماية المريء، إلا أن الاستخدام الطويل لها قد يرتبط بتأثيرات سلبية على صحة الشرايين.

