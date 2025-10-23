يُعدّ مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا حول العالم، إذ تشير الإحصاءات إلى أن ملايين الأشخاص يعانون منه دون أن يدركوا ذلك، خصوصًا في مراحله الأولى التي تتسلل بهدوء إلى الجسم دون أعراض واضحة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة، healthline، أن بعض الفئات أكثر عرضة للإصابة بالسكري مقارنة بغيرهم، خاصة إذا اجتمع لديهم أكثر من عامل خطر.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسكري، هم الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي مع المرض، فإذا كان أحد الوالدين أو الأشقاء مصابًا بالسكري، تزداد احتمالية الإصابة بشكل كبير.

من يعانون من زيادة في الوزن أو السمنة، فزيادة الدهون في الجسم خاصة حول البطن تجعل الجسم أقل قدرة على استخدام الإنسولين بفاعلية.

الأشخاص قليلو النشاط البدني، نمط الحياة الخامل يضعف حساسية الخلايا للإنسولين، مما يرفع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

من تجاوزوا سن الأربعين، مع التقدم في العمر تقل كفاءة الجسم في تنظيم مستويات السكر بالدم.

النساء اللاتي أصبن بسكري الحمل، فهنّ أكثر عرضة للإصابة بالنوع الثاني من السكري في السنوات التالية.

من يعانون ايضًا من ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، فوجود هذه المشاكل الصحية يزيد من احتمال الإصابة بالسكري وأمراض القلب معًا.

أبرز الأعراض التي يجب الحذر منها:

1- العطش الشديد وجفاف الفم المستمر

2- زيادة عدد مرات التبول، خاصة أثناء الليل

3- الشعور بالتعب والإرهاق دون سبب واضح

4- بطء التئام الجروح أو التهابات متكررة

5- فقدان الوزن المفاجئ أو زيادة غير مبررة

6- تشوش الرؤية أو ضعف النظر

نصائح طبية مهمة لمرضي السكري في الدم

يجب الفحص الدوري لمستويات السكر في الدم، خصوصًا لمن ينتمون إلى الفئات الأكثر عرضة، مع ضرورة اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.