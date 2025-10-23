أطعمة تسبب الاكتئاب.. ابتعد عنها لحماية صحتك النفسية

غالبا ما نأكله لا يؤثر فقط على صحتنا الجسدية، بل له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بصحتنا النفسية أيضاً.

فعندما يصبح النظام الغذائي معتمداً على أطعمة ذات جودة منخفضة، قد ترتفع فرص الإصابة أو تفاقم أعراض الاكتئاب.

في ما يلي أبرز أنواع الأطعمة التي يُنصح بتقليلها أو تجنبها وفق "هيلث لاين".

الأطعمة فائقة المعالجة (Ultra-Processed Foods)

المصطلح يشمل الوجبات الجاهزة، والوجبات الخفيفة المعبأة، والمشروبات المحلّاة صناعياً، والمأكولات التي تحتوي مكونات كثيرة غير مألوفة.

Public Health وجدت أن الأشخاص الذين تناولوا تسع حصص أو أكثر من هذه الأطعمة يومياً كانوا بزيادة حوالي 50٪ في خطر الإصابة بالاكتئاب مقارنة بأولئك الذين تناولوا أربع حصص أو أقل.

السبب المحتمل: هذه الأطعمة غالباً ما تؤدي إلى خلل في توازن بكتيريا الأمعاء، أو التهابات مزمنة، أو تأثير ضار على الناقلات العصبية في الدماغ.

الأطعمة المقلية بكثافة أو التي تحتوي على زيوت مهدرجة أو مواد ضارة

البطاطا المقلية أو الوجبات السريعة التي تُحضّر بزيوت مرتفعة الأكسدة أو تتعرّض لدرجات حرارة عالية جداً.

دراسة أخرى أظهرت أن الأفراد الذين تناولوا هذه الأنواع بانتظام كان لديهم ارتفاع في مخاطر القلق والاكتئاب (مثلاً +12٪ في القلق، +7٪ في الاكتئاب كمثال) مقارنة بمن تناولها أقل.

الأسباب المحتملة تتضمن: إنتاج مركّبات سامة (مثل الأكريلاميد) أثناء القلي، التي قد تساهم في الالتهاب العصبي والتأثير على الحالة المزاجية.

المشروبات المحلّاة صناعياً أو السكريات المضافة بكثرة

تناول المشروبات المحلّاة صناعياً أو السكريات المضافة بشكل كبير يرتبط أيضاً بارتفاع خطر الاكتئاب، بحسب تحليلات متعددة.

السبب: السكريات العالية تُسبب تقلبات كبيرة في مستويات الجلوكوز، ما يمكن أن يؤثر على الطاقة والمزاج، كما أنها قد تؤثّر على توازن الناقلات العصبية أو تزيد من الالتهابات في الجسم.

اللحوم المعالجة (كالنقانق، السلامي، اللحوم المُدخّنة) والدهون المشبعة المرتفعة

تحليل منهجي وجد أن الأنماط الغذائية الغنية باللحوم المُصنّعة، والحبوب المكرّرة، والدهون المشبعة، والسكريات، مع انخفاض في الخضروات والفواكه، كانت مرتبطة بزيادة خطر الاكتئاب.

السبب المحتمل: استهلاك اللحوم المعالجة بكثرة قد يرفع الالتهابات في الجسم، أو يؤدي إلى نقص في المغذّيات التي تدعم الدماغ مثل أوميغا-3 أو الفيتامينات، ما يزيد من هشاشة المزاج.