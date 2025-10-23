أسباب تدعوك لتناول البلح يومياً في نظامك الغذائي

ثمرة البلح أو ما يُعرف عالمياً بفاكهة الـ dates ليست مجرد حلوى طبيعية بل تملك مزيجاً غذائياً وبيولوجياً يجعلها مُعزّزاً صحياً يمكن الاعتماد عليه، بشرط الاعتدال.

وإليك 5 من أبرز فوائدها الصحية وفق "هيلث لاين".

غنية بالعناصر الغذائية والمضادّات الأكسدة

تُعد البلّح مصدرًا مغذياً يجمع بين الألياف، والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والفيتامينات، إلى جانب مركّبات نباتية نشطة مثل الفلافونويدات والأحماض الفينولية.

دعم صحة الجهاز الهضمي وتعزيز حركة الأمعاء

بفضل احتوائها على كمية ملحوظة من الألياف الغذائية، تساعد البلّح في تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

الألياف أيضاً تساهم في تقليل سرعة امتصاص السكريات، مما يُسهم في استقرار مستويات السكر في الدم بعد الوجبات.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

تركيبة البلّح المميزة من المعادن، وبخاصة البوتاسيوم، تعمل على دعم وظيفة القلب وتنظيم ضغط الدم.

هذا يعني أن تناول البلّح كجزء من نظام متنوّع قد يكون له تأثير إيجابي غير مباشر على صحة القلب.

دعم صحة العظام وتقليل خطر هشاشة العظام

البلّح يحتوي على معادن مهمة لصحة العظام مثل النحاس والمنغنيز والمغنيسيوم، والتي تُساهم في تقوية المصفوفة العظمية.

لذلك يمكن النظر إلى البلّح كخيار غذائي داعم لعظام أقوى، خصوصاً عند البالغين أو كبار السن.

فوائد خاصة للنساء في مراحِل الحياة المختلفة

استهلاك البلّح قد يكون مفيداً للنساء في عدة مراحل: من البلوغ إلى الإنجاب ثم مرحلة انقطاع الطمث.

فقد لوحظ تحسّن في مستويات الهيموغلوبين لدى الفتيات المراهقات، وتعزيزاً لبعض مؤشّرات الخصوبة لدى النساء البالغات، وتحسيناً في بعض أعراض ما بعد انقطاع الطمث.