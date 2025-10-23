لن تتوقع فوائدها.. فوائد صحية تمنحها هذه الثمرة البرتقالية

كتبت- نرمين ضيف الله:

ثمرة الكاكا، ذات اللون البرتقالي الزاهي والمذاق الحلو المائل إلى العسلي، ليست مجرد فاكهة موسمية بل تحمل في طياتها مكوّنات غذائية نشطة، وتُشير البحوث إلى أن تناولها قد يقدّم عدداً من الفوائد الصحية الهامة وفق "

PubMed".

مصدر قوي لمضادات الأكسدة

تحتوي الكاكا على مجموعة من المركّبات النباتية الفعّالة مثل الكاروتينات، والفلافونويدات، والتانينات، والبروأنثوسيانيدين.

أحد الاستعراضات البحثية بينت أن هذه المكوّنات تلعب دوراً في “التخفيف من الضرر التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة” مما قد يساهم في الوقاية من أمراض متعددة.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

الكاكا تحتوي على ألياف غذائية وصبغات طبيعية مثل بيتا-كاروتين، التي ارتبطت بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أن الألياف والمركّبات الفينولية في الثمرة قد تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين ضغط الدم.

بالتالي، إدخال الكاكا في النظام الغذائي قد يشكّل خطوة إضافية نحو تعزيز صحة القلب.

تحسين الهضم وإدارة الوزن

بفضل محتواها الجيد من الألياف، تعمل الكاكا على دعم حركة الأمعاء والشعور بالشبع لفترات أطول، مما قد يساعد في التحكم في الشهية والحدّ من الإفراط في تناول السعرات.

وفي تجربة سريرية نشرت حديثاً، تم استخدام مستخلص من الكاكا لدى أشخاص يعانون من زيادة الوزن أو السمنة الخفيفة، فلوحظ انخفاض في كتلة الدهون دون التأثير على كتلة العضلات.

وهذا يؤشر إلى أن الثمرة أو مستخلصاتها قد تلعب دوراً داعماً في إدارة الوزن كجزء من خطة غذائية متكاملة.

حماية البصر والجلد

إلى جانب فيتامين A، تحتوي الكاكا أيضاً على لوتين وزياكسانثين وبعض الكاروتينات الأخرى التي تتراكم في شبكية العين والجلد، وتعمل كمضادات للأكسدة في الأنظمة الدهنية، مما يساعد في الحماية من الضرر التأكسدي الذي يسبب مشاكل بصرية أو شيخوخة الجلد المبكرة.

كما أن تناولها مع مصدر دهني صحي قد يعزز امتصاص هذه المركّبات.

دعم المناعة والتقليل من الالتهابات

تحتوي الكاكا على فيتامين C، والفلافونويدات، والمركّبات الفينولية التي تمتلك خصائص مضادة للالتهاب.

على سبيل المثال، في دراسة ذكرها موقع Healthline، تناولت هذه الثمرة تأثيرها المحتمل في تقليل علامات الالتهاب المزمن التي ترتبط بأمراض مثل الربو أو COPD أو أمراض الأمعاء الالتهابية.

وبالتالي، يمكن اعتبارها إضافة مفيدة لنظام غذائي يهدف إلى تعزيز دفاعات الجسم الطبيعية.