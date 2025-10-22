لن تتوقعها.. أعراض تظهر في الصباح تكشف نقص فيتامين د

كتبت- نرمين ضيف الله:

نقص فيتامين د لا يقتصر على التعب العام أو ضعف العظام فقط، بل تظهر له علامات subtle (خفية) يمكن ملاحظتها منذ الصباح، وتُعدّ إشارة مبكرة لخلل في هذا الفيتامين الحيوي.

فيتامين د يعد من العناصر الأساسية لصحة العظام والمناعة، إلا أن كثيرين يعانون من نقصه دون أن يدركوا ذلك، خاصة أولئك الذين لا يتعرضون كثيرًا لأشعة الشمس أو يتبعون نمط حياة داخليًا، "Healthline".

تعب صباحي غير مبرر

من أكثر العلامات التي تظهر مع بداية اليوم الإحساس الدائم بالإرهاق رغم النوم لساعات كافية.

يوضح الأطباء أن نقص فيتامين د يؤثر على إنتاج الطاقة في الجسم، ما يجعل الشخص يشعر بالخمول بمجرد استيقاظه.

آلام في المفاصل والعضلات عند الاستيقاظ

وفق موقع Medical News Today إلى أن من يعانون من نقص هذا الفيتامين يشعرون بتيبّس أو ألم في العضلات والمفاصل صباحًا، لأن فيتامين د يساعد في امتصاص الكالسيوم الضروري لقوة العظام وحركة العضلات.

تقلبات المزاج في بداية اليوم

يربط الأطباء بين نقص فيتامين د وتغير الحالة المزاجية، إذ يؤثر على الناقلات العصبية في الدماغ، مثل السيروتونين، التي تتحكم في الشعور بالراحة والتفاؤل.

ولهذا قد يبدأ اليوم بشعور غير مبرر بالضيق أو القلق.

ضعف التركيز عند الاستيقاظ

وفقًا لموقع Cleveland Clinic، فإن نقص فيتامين د قد يسبب بطئًا في وظائف الدماغ الإدراكية، وهو ما يفسر صعوبة التركيز أو النسيان المؤقت في الصباح، خاصة لدى من يعانون من نقص مزمن.

نصائح لتعويض النقص

يوصي بضرورة التعرض لأشعة الشمس يوميًا لمدة 15 إلى 30 دقيقة، خاصة في ساعات الصباح الباكر، إضافة إلى تناول أطعمة غنية بفيتامين د مثل السلمون، صفار البيض، والحليب المدعّم. وفي بعض الحالات، قد يصف الطبيب مكملات لتعويض النقص بعد إجراء تحليل دم بسيط.

