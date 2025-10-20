جمال شعبان يقدم وصاياه الذهبية للوقاية من الأزمات القلبية

في منشور توعوي على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، قدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، مجموعة من الإرشادات الصحية التي وصفها بـ"الوصايا الضرورية" للوقاية من الأزمات القلبية، مؤكدا أن تعديل نمط الحياة هو حجر الأساس للحفاظ على صحة القلب.

وشدد شعبان على أهمية الاهتمام بوجبة الإفطار، موضحا أنها يجب أن تكون كاملة وغنية بالعناصر الغذائية، بينما يفضل تقليل كميات وجبة الغداء، وتقليص أو حتى إلغاء وجبة العشاء تماما.

وعلق قائلا:"كل إفطارك كاملا، وشارك نصف غدائك مع من تحب، وتجاهل العشاء أو تصدق بثمنه لمحتاج".

وأضاف أن تجنب بعض الأطعمة والممارسات اليومية يعد من العوامل الأساسية للوقاية، ومنها: تقليل استهلاك الخبز والأرز والمكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض، والامتناع تماما عن تناول السكر، السمن الصناعي، والمشروبات الغازية.

كما أوصى بتقليل تناول الملح، والابتعاد عن التدخين، المخدرات، والمكملات الهرمونية، إضافة إلى تقليل الاعتماد على المسكنات.

وفيما يتعلق بالنشاط البدني، دعا "شعبان" إلى ضرورة المواظبة على المشي بمعدل لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيا، والصعود على السلالم بدلا من استخدام المصعد، لما له من تأثير إيجابي على صحة القلب والدورة الدموية.

وختم وصاياه بنصيحة نفسية لا تقل أهمية عن النصائح الجسدية، قائلا:"لا تحقد، لا تغضب.. فالصحة النفسية نصف الوقاية".

